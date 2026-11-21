<앵커>



법학적성시험에서 만점을 받아 AI 부정행위 의혹을 받은 이진우 씨가 숨졌지만 경찰은 수사를 계속 이어가겠다는 입장입니다. 하지만 현실적으로 제기된 의혹들을 규명하기는 쉽지 않을 거란 전망이 나옵니다.



여현교 기자가 취재했습니다.



<기자>



이진우 씨의 사망 발표 직후 경찰은 수사를 계속해 부정행위 의혹을 규명하겠다는 의지를 밝혔습니다.



피의자가 사망하면 '공소권 없음'으로 사건을 종결하는 것이 일반적이지만 전 국민적 의혹이 제기된 만큼 실체적 진실을 확인하겠다는 겁니다.



실제 수능과 텝스, 법학적성시험 등 이 씨가 이례적인 고득점을 받은 시험들에 대한 부정행위 의혹은 밝혀진 것이 없습니다.



2023년 11월 치러진 수능 당시에는 AI가 초기 개발 단계라 외부 조력자가 있을 거라는 의혹도 있습니다.



하지만 경찰의 공언과 달리 진상 규명은 쉽지 않을 거라는 전망이 지배적입니다.



휴대폰과 노트북 등을 압수수색 하려고 해도 수사 대상이 숨져 영장을 발부받기 어렵기 때문입니다.



유족을 통해 임의제출 받는 방법이 있지만 유족이 허락할지도, 기기에 유의미한 증거가 남아 있을지도 미지수입니다.



[김상일/변호사 : 거기에 실제로 공범인 것처럼 보이는 어떠한 근거가 나온다면 추가적인 압수수색 영장이라든가 이런 부분까지는 가능할 것 같긴 합니다.]



일단 경찰은 이 씨에 대한 국과수 부검 결과를 토대로 '타살 정황은 없다'고 결론 내렸습니다.



경찰은 또 교육청에 이 씨가 지난해 치른 수능 시험지와 답안지를 보전하도록 요청하고 유족을 불러 사망 경위를 조사했습니다.



이에 대해 이 씨를 고발한 변호사는 이 사건은 사적 범죄행위 이상의 의미가 있다며 경찰이 계속 수사해야 한다고 요구했습니다.



(영상편집 : 이소영)