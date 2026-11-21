<앵커>



오늘(21일)부터는 논술과 면접시험이 시작됩니다. 정부가 AI 부정행위를 막는 긴급 대응반을 운영하기로 했지만 수험생 수만 명이 한 번에 몰리는 만큼, 모두 잡아낼 수 있을지 우려가 나옵니다.



정성진 기자입니다.



<기자>



추운 날씨에도 긴 줄이 늘어선 입시 설명회장 앞.



수능 부정행위가 100건 넘게 적발되면서 대학별 논술 등 추가 전형을 남긴 수험생과 학부모는 걱정이 많습니다.



[수험생 학부모 : 열심히 노력한 아이들한테 자괴감을 줄 수도 있고, 제가 겪어보지 못한 세상을 가는 것 같은 불안한 느낌.]



[재수생 : (부정행위를) 다 잡을 수 있나, 그건 잘 모르겠어요. 많은 시험들 자체가 더 불안함이 생기지 않을까….]



시험을 코앞에 두고 대학들이 부정 방지 대책을 내놓으면서 준비물과 검사 규정이 갑자기 바뀌는 등 혼선도 이어졌습니다.



[김두철/수험생 학부모 : 하루 전에 필기도구 같은 규정이 새로 만들어져서 가장 피해를 보는 거는 수험생인 아이들이 아닌가 싶습니다.]



당장 이번 주말부터 대학별 논술과 면접이 이어지는데, 대학들이 부정행위를 차단할 수 있을지가 과제로 꼽힙니다.



교육부는 대학 입학 담당자들과 긴급 화상회의를 열고, 수능 부정행위 적발 사례를 공유하며 철저한 감독과 제재 강화를 당부했습니다.



대학별 의심 사례와 대응 방식 등을 교환하기 위해 '긴급 대응반'도 운영하기로 했습니다.



하지만 구체적인 대응 방안 등은 각 대학 재량에 맡긴 상황입니다.



대학들은 자체 필기구 지급과 가운, 앞치마, 금속 탐지기까지 동원하고 있지만 수만 명의 수험생이 몰리는 상황에서 인력도 자원도 부족하다고 말합니다.



[수도권 대학 입학 담당자 : 저희도 경쟁률이 50대 1이 넘기 때문에 학교 안에 몇만 명 수험생이 들어오거든요. 감독관이 집중해서 관리 감독 잘하는 거 말고는 별 뾰족한 대책이 없어요, 사실.]



시험 감독 경험이 비교적 많은 교사들이 투입된 수능과 달리 대학 자체에서 부정행위를 막아야 한다는 점도 부담으로 작용합니다.



전례 없는 혼란 속에 수능을 치른 수험생들은 앞으로 이어질 대학별 고사에서도 또 한 번 긴장을 늦출 수 없게 됐습니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 박태영)