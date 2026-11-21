<앵커>



이틀 전 치러진 대학수학능력시험에서 스마트기기 관련 부정행위로 적발된 수험생이 111명으로 파악됐습니다. 속옷에 숨겼다가 화장실에 버리고 오는가 하면, 신발 속에 숨겼다가 적발되기도 했습니다.



박재연 기자의 보도입니다.



<기자>



그제(19일) 대학수학능력시험이 치러진 서울 강남구의 한 고등학교.



감독관이 금속 탐지기로 검사하던 중 A 군의 속옷 쪽에서 경보음이 울렸습니다.



A 군은 스마트기기를 숨긴 것이 아니라 지퍼 등 금속 물체 때문이라는 취지로 부인했고, 감독관은 탈의를 요구했습니다.



잠시 후 탈의를 위해 화장실에 다녀온 A 군을 다시 검사했을 때 경보음은 울리지 않았습니다.



수상하게 여긴 감독관이 화장실을 살펴보니 A 군이 버린 스마트폰이 발견됐습니다.



속옷에 숨긴 스마트폰을 재검사를 피해 몰래 버린 것으로 추정됩니다.



서울 서초구의 또 다른 고등학교에서는 수험생 B 씨가 스마트폰을 신발 깔창에 숨겼다가 감독관에게 적발됐습니다.



경찰과 교육 당국에 따르면 B 씨는 당초 옷소매에 스마트폰을 숨겨뒀는데, 적발을 우려해 화장실에 다녀온다고 한 뒤 몰래 신발 깔창에 옮겨 숨긴 것으로 확인됐습니다.



두 학생은 모두 스마트폰 전원을 꺼둔 상태로 고사장에 입실해 오전 8시 30분 1차 재난문자가 발송될 당시 적발되지 않았습니다.



교육 당국은 A 군과 B 씨를 경찰에 인계했습니다.



그제 수능에서 적발된 스마트기기 관련 부정 행위자는 총 111명으로 집계됐습니다.



수능 4교시 기준 98명이던 것이 교육 당국 추가 확인을 거쳐 하루 만에 13명 늘어난 겁니다.



이 가운데 3차례에 걸친 위급 재난문자 발송으로 적발된 사람은 54명인데 1, 2차 때 걸리지 않았다 3차 문자 알림에서 적발된 경우도 12건에 달했습니다.



정부는 스마트기기를 활용한 부정 행위자에 대해서는 예외 없이 엄정 조치할 것이라며 현장에서 적발되지 않은 부정행위에 대해서도 끝까지 밝혀내겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 최재영)