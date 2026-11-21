1. 뉴욕증시 급락…"외국에 데이터센터 지으면 과세"



밤사이 뉴욕증시가 일제히 하락했습니다. 미국 최대 기업공개 실적을 거둔 앤트로픽과 엔비디아, AMD 등 AI, 반도체 기업들의 주가가 큰 폭으로 떨어졌는데 트럼프 대통령은 미국 기업이 데이터센터를 외국에 지으면 엄청난 세금을 물리겠다고 말했습니다.



2. 트럼프 "미중러 회담서 한반도 관련 논의"



트럼프 대통령이 시진핑 중국 주석, 푸틴 러시아 대통령과 회담에서 북한 문제를 논의했다고 밝혔습니다. 이란·우크라이나 등 현안과 함께 관련 언급이 나온 것으로 보이는데, 구체적인 내용은 전해지지 않았습니다.



3. 수능 부정행위 111명…오늘부터 논술·면접



올해 수능에서 스마트기기 관련 부정행위를 했다가 적발된 학생이 111명으로 늘었습니다. 오늘(21일)부터 시작되는 논술과 면접을 앞두고 교육부가 대학들에 감독 강화를 주문했지만 대학들은 현실적인 한계를 호소하고 있습니다.



4. 김건희, 대법원 선고 하루 만에 '발끈'



대법원에서 징역 4년이 확정된 김건희 씨가 판결 하루 만에 다른 재판에서 격앙된 모습을 보였습니다. 대법원 유죄 판결을 죽어도 이해하지 못하겠다며 법조계를 향해 언제까지 정치 눈치를 볼 거냐고 주장했습니다.