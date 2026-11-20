▲ 득점 후 기뻐하는 한국전력 선수단

남자 프로배구 한국전력이 현대캐피탈 연승 행진에 제동을 걸고 1라운드를 1위로 마쳤습니다.한국전력은 오늘(20일) 천안 유관순체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 남자부 방문 경기에서 현대캐피탈에 세트 점수 3대 1(25:20 21:25 26:24 25:22)로 승리했습니다.5연승과 함께 5승 1패(승점 14)가 된 한국전력은 2021-2022시즌 이후 5년 만에 1라운드를 선두로 마쳤습니다.현대캐피탈은 4연승을 마감하고 4승 2패(승점 11)가 됐습니다.한국전력은 팀 블로킹 13대 5로 높이에서 현대캐피탈을 압도했습니다.진지위는 블로킹 득점 5개를 포함한 11득점으로 활약했고, 박승수(블로킹 3득점)와 신영석(블로킹 2득점)도 함께 네트 앞을 굳게 지켰습니다.여기에 우스만과 쇼 '쌍포'는 45점을 합작하며 승리에 앞장섰습니다.우스만이 26득점으로 양 팀 통틀어 가장 많은 점수를 냈고, 쇼도 19득점으로 힘을 보탰습니다.김천체육관에서 열린 여자부 경기에서는 한국도로공사가 IBK기업은행에 세트 점수 3대 1(25:23 21:25 25:20 25:20)로 승리했습니다.5연승을 질주한 도로공사는 5승 1패(승점 15)로 1위가 됐습니다.IBK기업은행은 개막 4연승 뒤 2연패로 4승 2패(승점 12)에 머물렀습니다.마미와 모마, 강소휘가 도로공사의 삼각 편대를 이뤄 56점을 합작했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)