▲ 강유림과 하이파이브하는 삼성생명의 이해란(2번)

여자프로농구 용인 삼성생명이 파죽의 4연승으로 단독 선두 자리를 꿰찼습니다.삼성생명은 오늘(20일) 부천체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 하나은행을 75대 57로 제압했습니다.11일 신한은행전부터 4연승을 내달린 삼성생명은 5승 1패를 기록해 공동 선두였던 신한은행(4승 1패)을 2위로 밀어내고 단독 선두에 올랐습니다.하나은행은 1승 5패로 최하위인 6위에 그쳤습니다.삼성생명은 1쿼터 중반 7대 8에서 김아름, 강유림, 미야사카 모모나의 연속 3점 슛 3방이 터지는 등 15점을 내리 뽑아내 22대 8로 단숨에 전세를 뒤집었습니다.후반에도 기세를 이어간 삼성생명은 앞서 1라운드 최우수선수(MVP)로 발표된 '에이스' 이해란이 적극적인 골 밑 공략으로 연속 득점을 뽑아내 3쿼터 중반 57대 34로 벌려 일찌감치 승기를 잡았습니다.이해란은 양 팀 최다 26점에 리바운드 5개를 곁들여 1라운드 MVP의 위력을 발휘했고, 강유림이 14점, 미야사카가 13점 7어시스트, 김아름이 6점 10리바운드 6어시스트로 힘을 보탰습니다.하나은행에선 이이지마가 13점 7리바운드, 정현이 11점을 기록했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)