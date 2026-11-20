▲ 'K-FAST 글로벌 경쟁력 강화를 위한 토론회' 현장

스마트TV의 광고 기반 무료 스트리밍 서비스인 'FAST(Free Ad supported Streaming Tv)'를 통해 한국 콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화를 모색하기 위한 정책 토론회가 열렸습니다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이주희 민주당 의원과 국회 예산결산특별위원장인 이광재 민주당 의원은 오늘(20일) 국회 의원회관 제9간담회실에서 'K-FAST 글로벌 경쟁력 강화를 위한 토론회'를 열고 FAST 경쟁력을 강화하는 방안을 논의했습니다.토론회에 참석한 고민수 방송미디어통신위원회 부위원장은 "과거에는 좋은 콘텐츠가 경쟁력의 핵심이었다면 이제는 글로벌 유통망과 시청 데이터를 활용해 해외 광고 수익을 창출하는 역량까지 갖춰야 한다"며 "우리에게는 세계가 인정한 콘텐츠 제작 역량과 삼성전자, LG전자가 전 세계에 판매한 약 7억 대의 스마트 TV를 기반으로 한 패스트 플랫폼이 있다"고 강조했습니다.류제명 과학기술정보통신부 2차관은 특히 AI 기술은 패스트의 글로벌 경쟁력을 높이는 중요한 요소라고 언급했습니다.류 차관은 "감정과 동작, 맥락까지 고려한 AI 기반의 더빙과 번역은 언어와 문화 장벽을 낮춰 한국 콘텐츠가 더 많은 해외 이용자에게 다가갈 수 있도록 지원한다"고 말했습니다.참석자들은 공통적으로 해외 시청자들이 AI 더빙과 자막 등 서비스를 누릴 수 있는 방안을 모색하고, 해외 시청자들의 시청 패턴을 분석해 이를 광고 수익으로 창출하는 선순환을 이끌어내야 한다고 강조했습니다.과학기술정보통신부에 따르면, 지난해 정부 지원으로 현지화한 콘텐츠는 약 1,200편에 달하는데, 이 콘텐츠를 20개 채널로 22개국에 송출한 결과, 5개월간 누적 시청자는 약 1억 명으로 집계됐습니다.이주희 의원은 "내년 정부 예산안에서 K-FAST 지원 예산이 반영되지 않은 점을 국정감사에서 지적했다"라며 "한국의 문화를 강력하게 전파할 수 있는 FAST 사업이 잘 될 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔습니다.토론에 참석한 최대식 SBS 정책실장은 "스마트TV 리모컨과 초기 화면이 해외 글로벌 OTT에 점령돼 있다"는 점을 언급하며 "지상파와 K-FAST 채널의 구성, 노출, 접근성이 지금보다 제도적으로 보장될 필요가 있다"고 제안했습니다.최 실장은 그러면서 "지상파와 같은 방송사들이 다양한 콘텐츠를 제작해서 패스트 서비스에 공급할 수 있도록 신유형 광고 등이 활용될 필요가 있다"고 강조했습니다.천지현 방미통위 진흥국장은 "방미통위가 제일 주안점으로 생각하고 있는 건 해외 시청 데이터를 활용한 콘텐트 경쟁력 강화"라며 "메타 데이터를 표준화해서 콘텐츠가 시청자들에게 쉽게 발견될 수 있도록 검색의 용이성을 높이는 데 정부가 나서겠다"고 말했습니다.천 국장은 또 "신유형 광고나 데이터 광고 등을 활성화하기 위해 어떻게 규제를 완화할지 검토 중"이라고 덧붙였습니다.이번 토론회에는 ▲허드슨AI·이스트소프트 ▲MBC·SBS·CJ ENM ▲삼성전자·LG전자 ▲스마트미디어랩(SMR) 등이 참여했습니다.