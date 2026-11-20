[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 오윤성 (범죄심리학자 · 순천향대 경찰행정학과 교수)

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한 주의 뜨거운 정치 이슈를 짚어보는 '정치사냥꾼'. 법학적성시험(리트) 만점자 이진우 씨가 사망하면서 두 차례 수능과 리트 부정행위 의혹이 미궁에 빠지는 것 아니냐는 우려가 커지고 있습니다. 이 씨가 고려대 정외과에 합격한 2024학년도 수능과 서울대 치대에 합격한 2026학년도 수능, 또 올해 만점을 받은 법학적성시험(리트) 모두 부정행위 의혹을 받고 있지만, 당사자가 사망하면서 부정행위 방법과 공범 여부 등을 밝혀내기가 어려워졌기 때문입니다. 한편에선, 이 씨가 그동안 공개적으로 '만점 비법' 인터뷰를 하고 공부법 책을 출간하는 등 대담한 행동을 한 이유와 스스로 목숨을 끊은 심리도 의문점으로 남아 있습니다. 송지원 변호사, 범죄심리학자인 오윤성 교수와 함께 이 씨의 죽음 이후 남은 과제가 무엇인지, 어떻게 풀어야 할지 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.