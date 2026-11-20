달력상으로 아직 겨울이 시작되기 전이지만 벌써부터 추위가 매섭습니다.



오늘(20일) 서울의 아침 기온이 영하 3도 선까지 떨어져 올가을 들어 가장 낮았는데 찬 바람이 매섭게 불면서 출근길 체감 온도는 무려 영하 7도 선까지 떨어졌습니다.



내일까지 우리나라 대기 상공에 영하 30도의 찬 공기가 자리하면서 추위가 절정에 달하겠습니다.



내일 서울의 아침 기온이 영하 5도, 낮 기온이 2도로 한겨울 못지않은 추위가 예상됩니다.



다만 어제, 오늘보다는 찬 바람의 강도가 조금 약해지겠고요, 일요일 오후부터는 기온이 다시 오름세를 보이겠습니다.



한편, 간밤 전북 지역에는 10cm가 넘는 폭설이 쏟아지면서 올가을 첫 대설 재난 문자가 발송되기도 했습니다.



지금도 서쪽 지역 곳곳에 비나 눈이 이어지고 있는데 내일 새벽에 또다시 호남 지역에는 눈발이 강해져서 최대 8cm의 큰 눈이 추가로 더 쏟아지겠습니다.



눈길 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 보겠습니다.



서울이 영하 5도, 춘천이 영하 8도로 오늘보다 낮겠고요, 낮 기온도 서울이 2도, 남부 지방도 전주가 5도에 그치겠습니다.



다음 주 월요일에는 반짝 기온이 영상권을 회복하면서 전국 대부분 지역에 비가 내릴 텐데 일부 고도가 높은 지역에는 눈이 오는 곳도 있겠습니다.



(남유진 기상예보사)