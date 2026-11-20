아시안게임 3대3 농구 사상 첫 금메달을 이끈 이동근 선수가 프로농구 신인 드래프트 전체 1순위로 KT 유니폼을 입었습니다.



전체 1순위 지명권을 가진 KT의 선택은,



[고려대학교 이동근!]



대학 농구 MVP 이동근이었습니다.



이동근은 구단이 미리 이름을 새긴 유니폼을 입고 당찬 각오를 밝혔습니다.



[이동근/KT 포워드 : 선택받은 것에서 끝나지 않고, 선택이 옳았음을 증명하겠습니다. 코트에서 죽겠습니다.]



197cm의 큰 키에 스피드와 외곽슛까지 겸비한 이동근은, 나고야 아시안게임 3대3 농구 금메달을 이끌었고, 이번에 처음으로 5대5 대표팀에도 발탁돼, 드래프트 직후 진천 선수촌으로 향했습니다.



[이동근/KT 포워드 : 대표팀에서도 KT에서도 정말 열심히 잘하는 모습 보여드릴 수 있도록 많은 노력하겠습니다.]



이번 드래프트에선 김승우와 구민교, 이주영까지 3대3 농구 금빛 주역 4명이 모두 5순위 안에 들었고, 역대 최다인 30명이 프로의 꿈을 이뤘습니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 김종태, 디자인 : 변다영)