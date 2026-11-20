<앵커>



프로 축구 시도민 구단의 불건전한 재정 상황에 대해 저희가 집중 보도한 바 있는데요, 결국 선수단의 피해로 이어지고 있습니다. 두 달째 월급을 제대로 받지 못한 파주FC 선수들이 생계를 위협받고 있다며 긴급 시위에 나섰습니다.



김진우 기자입니다.



<기자>



주말 홈 경기를 이틀 앞두고 몸 관리에 집중해야 할 시간, 파주FC 선수들이 영하의 추위 속에 클럽하우스 앞에서 긴급 시위에 나섰습니다.



[선수의 급여를 지급하라! 지급하라! 지급하라!]



지난달 월급이 일부 지급되지 않은 데 이어, 급여 지급일인 오늘(20일), 이번 달 임금이 아예 들어오지 않자 단체 행동에 나선 겁니다.



[파주FC 소속 선수 : 아직 (구단으로부터) 아무런 얘기를 듣지도 못하고 있고. 저희 선수들이 진짜 힘들게 이렇게 자리에 섰거든요. 아무 죄 없이 열심히 축구만 했으니까.]



파주 구단은 전임 시장이 약속한 재정 지원에 지나치게 의존해 구단을 운영하다, 프로 무대에 데뷔한 지 불과 1년도 안 돼 심각한 재정 위기를 맞았습니다.



구단은 사흘 전, 이사회를 열고 외부에서 돈을 빌려오겠다고 약속했지만, 이마저 무산된 걸로 알려졌습니다.



프로축구연맹은 급여 지급 및 내년 운영 계획 등을 구단에 요구했다며 답변이 미흡할 경우, 프로 구단 자격 유지 여부를 심의하겠다고 밝혔습니다.



김포FC 회계 담당 직원의 횡령 혐의를 조사해 온 김포시는 결과를 발표하고 구단 대표 이사의 해임을 촉구했습니다.



[이기형/김포시장 : 총 52차례에 걸쳐 약 83억 1천만 원의 법인 자금이 유출된 사실을 확인했습니다.]



김포시는 이 외에도 구단의 방만한 경영 실태가 확인됐다면서도, 당장 구단을 해체하기보다는 운영 체계를 개선해 나가겠다고 약속했습니다.



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 변다영)