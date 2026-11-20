<앵커>



쇼트트랙 월드 투어 서울 대회가 개막했습니다. 올 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴를 예고한 최민정 선수가 개인전 전 종목을 예선 1위로 통과했습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



1, 2차 대회에서 개인전 금메달 2개 등 총 4개의 메달을 따낸 최민정이 2년 만에 안방에서 열린 월드투어에서 '아웃 코스 장인'의 실력을 뽐냈습니다.



주 종목 1,500m 준준결승에서 심석희와 한 조로 나서 4위로 달리다 2바퀴 반을 남기고 아웃코스로 힘차게 달려 단숨에 선두로 나서 1위로 통과했습니다.



이어 열린 500m 예선에서도 처음부터 독주를 펼친 끝에 1위로 준준결승에 오른 최민정은 3개 대회 연속 우승을 노리는 1,000m에서도 여유가 넘쳤습니다.



역시 최하위에서 기회를 엿보다 5바퀴를 남기고 아웃코스로 크게 한 바퀴를 돌며 경쟁자들을 따돌리고 여유롭게 1위로 결승선을 통과했습니다.



최민정의 후계자 김길리의 아웃코스 질주도 돋보였습니다.



밀라노올림픽 금메달을 따낸 1,500m 준준결승에서 최민정처럼 뒤에서 기회를 노리다 링크를 크게 돌며 단숨에 선두로 나서 1위를 차지했고, 1,000m 예선에선 아웃코스로 추월을 시도하다 여의치 않자 내친김에 한 바퀴를 더 아웃코스로 돌아 기어이 선두를 꿰차 1위를 차지했습니다.



남자부 에이스 임종언은 500m 예선에선 미끄러져 넘어졌지만 1,000m 예선과 1,500m 준준결승은 모두 1위로 통과했습니다.



내일(21일) 우리 대표팀은 여자 1,000m와 계주에서, 남자 500m와 1,500m에서 메달에 도전합니다.



(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 박정삼)