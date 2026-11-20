<앵커>



사상 첫 미중러 정상회담을 통해 시진핑 중국 국가주석은 존재감을 과시했고, 푸틴 러시아 대통령은 국제적 고립에서 벗어났습니다.



그럼 트럼프 미국 대통령이 쥔 성적표는 어떨지, 세 정상의 엇갈린 손익계산서를 김혜영 기자가 정리했습니다.



<기자>



시진핑 중국 국가주석은 사상 첫 미중러 회담 테이블의 한가운데 앉아 강대국 사이 중재자 이미지를 부각했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 지구촌에서 강대국들은 특별한 책임을 짊어지고 있습니다.]



세 나라는 핵 확산을 막는 대화를 하기로 했지만, 정작 자신들이 가진 핵무기를 줄이는 목표나 시한은 정하지 않아 중국으로선 실질적인 군축 부담도 피하게 됐습니다.



우크라이나 침공 이후 서방의 고립 대상이던 푸틴 러시아 대통령은 이번 회담으로 국제무대에 화려하게 복귀했습니다.



공동성명엔 전쟁범죄 혐의로 자신에게 체포영장을 발부한 국제형사재판소를 견제하는 내용을 담고, 평화를 말한 회담이 끝나자마자 전쟁 중인 우크라이나에 보복을 예고했습니다.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 : 우리의 대응 조치는 키이우 정권이 크름대교에 가한 공격보다 훨씬 더 큰 고통을 안길 것이라고 생각합니다.]



트럼프 미국 대통령은 에스컬레이터에서 시 주석에게 손을 내밀고, 푸틴 대통령을 친구라 부르며 친분을 과시했지만,



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 그는 (푸틴 대통령은) 나의 친구입니다.]



사실상 손에 쥔 건 많지 않습니다.



핵 감축 목표 설정도, 이란·우크라이나 전쟁의 해법도 없었고, 공을 들인 김정은 북한 국무위원장과의 만남도 불발됐습니다.



트럼프 대통령은 이번 회담에 대해 "10점 만점에 12점"이라고 자평했지만, 미국 내 평가는 냉정합니다.



[앨 고어/미국 전 부통령 : 푸틴이 우크라이나에 대한 잔혹한 공격을 계속하는 상황에서, 미국 대통령이 푸틴의 위상을 높여주고, 푸틴이 원하는 것은 무엇이든 해주는 듯한 모습을 보이는 건 정말 유감스럽습니다.]



사진 찍기용 회담이라는 비판 속에 핵심 현안에서 접점을 찾지 못하면서 세 정상의 첫 만남이 실질적 성과로 이어지기는 쉽지 않다는 분석이 나옵니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 김예지)