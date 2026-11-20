<앵커>



이어서 김정관 산업통상부 장관 모시고 수출 1조 달러 달성의 의미와 앞으로 과제까지 짚어보겠습니다.



장관님 어서 오십시오.



Q. 수출 '1조 달러' 달성 의미와 남은 과제는?



[김정관/산업통상부 장관 : 이 일조부를 생각하면 감사라는 단어밖에 사실 나오지 않습니다. 우리 수없이 많은 기업인들, 노동자들, 거기에 있었던 영업 사원들, 한국 안에서 있었던 분들 모두 일반 국민들까지 참으로 어떻게 보면 우리가 한강의 기적 이야기하지만 기적의 기적의 기적을 쌓아서 만든 숫자라고 생각이 들고요, 이 모든 것들이 온 국민이 하나로 마음을 모아서 했던 숫자라는 생각이 들어서 진심으로 감사드리는 말을 다시 드리고 싶습니다.]



Q. 대기업 중심 성장, 일반 시민들에게 퍼지려면?



[김정관/산업통상부 장관 : 특히 저희들이 강조하고 싶은 것은 우리 지금 내년에 국회 예산 심의 중에 있습니다마는 미래 대응 기금이라고 있습니다. 이런 부분들이 미래에 우리 사회에 가지고 있는 다양한 기회와 도전과 위험 요인에 대응할 수 있는 부분들을 마련하려고 하고, 그중에 한 큰 축이 이와 같은 어려운 부분들의 취약계층, 그리고 청년들에 들어가는 예산이라 이런 부분들이 골고루 되면 수출로 나타났던, 수출의 가장 큰 어떤 혜택은 법인세가 이렇게 굉장히 많이 들어올 수 있는 계기가 된 것들이 있어서 이런 부분들이 앞으로 취약계층 그리고 또 이제 어려운 분들 그리고 대기업보다는 중소기업, 중견기업, 소상공인까지 확대될 수 있도록 노력할 예정입니다.]



Q. 중국 '한한령 해제' 기대감…협상 과정은?



[김정관/산업통상부 장관 : 협상 과정이 쉬운 과정, 모든 협상은 어렵습니다. 모든 협상은 어려운데 이번에 양국 간에 가지고 있었던 큰 기본적인 전제는 지난번 APEC 우리 경주 회의 때 양국 정상께서 한중 간의 FTA 서비스를 투자 타결을 하자는 큰 어떤 기본적인 방향성을 제시해 주셨고 양국의 어떤 정책 당국자들이 그 부분을 굉장히 오랫동안 어떤 협상을 해 오면서 서로 간에 굉장히 중요한 부분에 대해서 결실을 이번에 맺은 거라고 생각을 하고요, 저희들 생각에는 한한령 이런 부분들에 대해서 중국 정부는 공식적으로는 없다고 지금 저희들한테 계속 이야기를 해 왔던 거고 그런 부분들이 이번 타결을 통해서 중국이 앞으로 한국의 문화나 투자나 이런 부분들에 어떤 포지션을 보여줄지 저희들이 좀 기대를 하고 있습니다.]



Q. 석유 최고 가격제, 언제까지 이어질지?



[김정관/산업통상부 장관 : 저희들 입장에서도 이게 재정적인 부담도 되고 시장을 왜곡할 수 있는 부분도 저희들도 알고 있기 때문에 지금 현재 중동이나 유가 정책을 잘 보면서 늦지 않게 이게 잘 우리 퇴출 뭐 이렇게 정리될 수 있도록 노력할 예정이라는 말씀을 드리겠습니다.]



Q. 정부의 과도한 지출 아닌지 지적도?



[김정관/산업통상부 장관 : 저희들이 많은 분들이 그런 우려를 하고 있는데, 저희들이 보기에는 나중에 발표되면 알겠지만 우리 정부가 발표하는 숫자가 그렇게 큰 숫자가 나오지는 않을 것 같다는 예상은 하고 있습니다. 그 정산 과정에서도 우리 기업들, 그리고 회계 법률 전문가들하고 다양한 부분에서 이야기를 하고 있는데 모두가 만족하는 답은 나오지는 않겠지만, 모두가 불행해지는 답도 나오지는 않을 거라고 생각을 하고 지금 준비를 하고 있습니다. 한번 좀 기다려 주시면 감사하겠습니다.]



(영상편집 : 최혜영)