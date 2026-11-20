<앵커>



올해 우리나라가 사상 처음으로 '수출 1조 달러'를 달성한 데에는 반도체만 주인공이 아니었습니다. 화장품과 라면도 힘을 보탰습니다.



K뷰티·K푸드 수출 현장을 최승훈 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



컨베이어벨트를 따라 수출용 고급 화장품이 하나 둘 꽃단장을 합니다.



국내보다 최고 30% 더 비싼 값에 미국과 주요국 고가 매장을 잇따라 채우고 있습니다.



이렇게 포장을 마친 화장품에는 영어와 중국어, 일본어 등 수출할 나라의 언어에 맞게 라벨도 새로 붙입니다.



우리나라 화장품은 올해 미국과 유럽 수입 시장에서 1위 자리를 다지면서, 10월까지 수출도 125억 달러로, 이미 지난해 실적을 넘었습니다.



기초 제품을 넘어서 색조와 기능성까지, 이제 전 영역에서 세계를 휩쓸고 있습니다.



[에밀리 에스케다/미국 로스앤젤레스 : 제가 직접 써 본 입술 화장품은 한국 제품뿐이에요. 입술 화장에 관해서는 미국 화장품을 별로 사용하지 않아요.]



또 하나의 히트 상품은 K푸드입니다.



라면만 해도 1분에 600개 넘게 쉴 새 없이 찍어내도 부족합니다.



올해 10월까지 라면 수출도 15억 8천만 달러로, 지난해 기록을 넘었습니다.



매운맛에 크림을 넣은 라면 같이 다양한 상품을 개발해서 성장을 더하고 있습니다.



[지송하/농심 글로벌마케팅부문장 : 국물 면뿐만 아니라 비국물 면, 이런 맛을 확대해서 전 세계 소비자들에게 더 많이 친숙하게 다가갈 수 있도록 하겠습니다.]



무기와 바이오 등이 함께 선전하면서, 반도체를 빼고도 올해 수출은 지난해보다 20% 늘었습니다.



다만 철강과 석유화학 같이 몇몇 전통 주력 산업 부진이 이어지고, 수출 온기가 내수 곳곳으로 퍼지지 않았다는 점은 여전히 걱정거립니다.



수출 1조 달러 시대, 우리 경제 체질을 바꾸고 내수까지 살려내는 모두의 성과로 이어질 수 있도록 지혜를 모아야 할 때입니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 김호진)