<앵커>



이달 초, 서울의 한 숙박 시설에서 큰불이 났습니다. 빠르게 번진 불이 한 층을 통째로 집어삼켰고, 외국인 관광객들은 불이 난지도 모른 채 방에서 쉬고 있었는데요. 한 의인 덕분에 참극을 피했습니다.



김민정 기자입니다.



<기자>



서울 관악구의 한 숙박 시설.



옷도 제대로 입지 못한 채 사람들이 황급히 계단으로 내려갑니다.



잠시 뒤, 시커먼 연기가 복도를 덮습니다.



2시간 10분 만에 꺼진 이 불은 3층 숙박 시설 20개 방 가운데 절반 가까이를 완전히 태웠습니다.



불은 비어 있던 방에서 시작돼 삽시간에 번진 걸로 조사됐는데, 다른 방에 있던 스페인, 프랑스, 일본 등 외국인 투숙객 16명이 기적적으로 목숨을 건졌습니다.



용기 있는 한 의인 덕분이었습니다.



불이 났던 이 건물 옆을 화재 당시 37살 박진용 씨가 오토바이를 타고 지나가고 있었습니다.



3층 창문에서 피어오르던 연기를 본 박 씨는 이 계단을 올라가 건물 안으로 뛰어 들어갔습니다.



[박진용/의인 : 불빛이 하나도 없고 앞이 안 보였는데 방문에 번호가 이렇게 붙어 있더라고요. 최대한 악을 고래고래 지르면서 계속 두들겼습니다.]



방에는 외국인 관광객들이 바깥 상황을 전혀 모른 채 쉬고 있었습니다.



[박진용/의인 : 불도 너무 조용하게 (나서) 진짜 그 현장이 고요했습니다. 제가 두들기니까 그때서야 인지를 하신 것 같아요. 속옷만 입고 막 뛰쳐나오시고.]



투숙객들이 모두 대피한 걸 확인하고 나서야 박 씨도 건물을 빠져나왔습니다.



[김대호/관악소방서 재난조사팀장 : 초기에 그 대처가 이뤄지지 않았으면 인명피해가 크게 날 수 있는 상황이었습니다.]



서울시는 박 씨에게 '재난현장 용감 의인' 표창 수여했습니다.



어떤 마음으로 불길로 뛰어들었냐는 질문에, 박 씨는 이렇게 답했습니다.



[박진용/의인 : 누군가는 해야 하는 일이었고, 그 차례가 저였을 뿐이라고 생각합니다.]



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 남일, 화면제공 : 서울소방재난본부)