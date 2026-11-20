<앵커>



아직 가을을 보내고 싶지 않지만, 계절은 이미 겨울에 들어선 듯합니다. 전국 곳곳에 눈이 내리고, 오늘(20일) 종일 추위가 이어졌는데요. 주말에도 아침 기온이 영하권으로 떨어지면서 추위가 쉽게 누그러지진 않겠습니다.



서동균 기자가 전합니다.



<기자>



단풍잎은 가을을 이야기하지만, 피부에 와닿는 기온은 겨울을 알리고 있습니다.



[김소옥·김현·김다온/부산 강서구 : 부산에서 올라왔거든요. 너무 추워서 아침에 귀마개 하나씩 사고, 너무 추워요.]



[김민경/경기 용인시 : 너무 추워서 밖에 돌아다니기가 너무 힘들어요.]



추위에 산책을 나온 강아지들도 옷을 껴입고 신발까지 신었습니다.



오늘 서울의 낮 기온 2.5도로 평년보다 7도나 낮았습니다.



바람이 강하게 불면서 낮에도 체감 온도가 영하권을 보였는데요.



매서운 추위에 짧은 촬영 시간에도 금세 손이 얼어버렸습니다.



서울을 비롯한 중부지방엔 종일 영하권 체감온도가 이어졌습니다.



전국 대부분 지역에서 강한 바람이 불었고, 대부분 해상엔 풍랑특보가 발효 중입니다.



호남과 충남 일부 지역에는 10cm 안팎의 눈도 쌓였습니다.



내일은 기온이 더 떨어지겠습니다.



[이상우/기상청 예보분석관 : 북쪽에서 남하한 찬 공기로 인해 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 5도 안팎으로 내려가겠고.]



토요일인 내일 서울의 아침 기온은 영하 5도, 대전 영하 3도, 대구 영하 2도 등 전국이 영하 8도~영상 3도로 춥겠습니다.



일요일도 영하권 추위가 예보돼 주말 내내 전국이 춥겠습니다.



서울은 내일도 낮 기온이 2도로 크게 오르지 못해 종일 추위가 이어지겠습니다.



내일 제주도엔 비나 눈이 내리겠고, 호남 서부에도 새벽까지 눈이 오는 곳이 있겠습니다.



호남 서해안은 내일 밤 한 차례 더 1cm 미만의 적설이 예보됐습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 조무환, VJ : 신소영, 영상제공 : 시청자 구경남)