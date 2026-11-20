<앵커>



앤트로픽의 상장 흥행에도, 국내 증시는 힘을 받지 못했습니다. 오늘(20일) 코스피와 코스닥 모두 5% 넘게 급락했는데요. 미국이 중국에 대한 반도체 규제를 강화할 거란 우려 속에, 투자 심리는 더욱 얼어붙고 있습니다.



김기태 기자의 보도입니다.



<기자>



앤트로픽 잔치는 우리에겐 남의 일이었습니다.



오늘 코스피는 5% 넘게 급락하며 4천900선마저 무너졌습니다.



약 10개월 만에 최저치입니다.



코스닥도 5% 넘게 떨어지면서 두 시장에서 모두 프로그램 매도를 일시 중단하는 매도 사이드카가 발동됐습니다.



특히 외국인과 기관이 무려 2조 원 넘게 팔아치우면서 지수 하락을 이끌었습니다.



[투자자 A : 몇 개 좀 넣어놓긴 했는데 너무 이러니까…. 이제는 대응할 수가 없어요.]



[투자자 B : 처음에는 조금 신경 쓰이고 무슨 일이지, 했는데…. 워낙 또 그러니까 그냥 안 보고 그러려니 (하고 있다.)]



삼성전자 7%, SK하이닉스 5.9%, 반도체 대장주들이 직격탄을 맞았습니다.



가장 큰 악재는 중국을 상대로 한 미국 반도체 규제가 더 강해질 거란 우려입니다.



삼성전자와 TSMC가 중국 고객사에 일부 반도체 출하를 중단했다는 외신 보도까지 나왔습니다.



인공지능 개발용은 물론이고 스마트폰과 가전용 반도체까지 규제 대상에 포함되면서 수출 차질이 우려됩니다.



여기에 앤트로픽에 투자하기 위해서 기존 AI 관련주에서 자금이 빠져나갈 수 있다는 불안도 겹쳤습니다.



[정용택/IBK투자증권 수석이코노미스트 : 통화 정책의 변화 조짐이라든가 아니면 AI에 대한 추가적인 기대감을 자극할 수 있는 이벤트나 이슈가 발생하지 않으면 시장은 지금의 분위기를 해소하기가 쉽지는 않을 것 같습니다.]



올 하반기 국내 가계가 주식으로 잃은 손실은 약 563조 원으로 추산됩니다.



상반기 거둔 이득의 대부분을 반납한 셈입니다.



미국 반도체 규제와 AI 투자 불안이 이어지면서 외국인이 발길을 돌리기 전까지 본격적인 반등 쉽지 않을 전망입니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 원형희)