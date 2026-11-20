<앵커>



인공지능 모델 클로드를 개발한 앤트로픽이 사상 최대 규모로 나스닥 상장에 성공했습니다. 상장 첫날 주가도 17% 상승하며 시장의 높은 관심을 확인했지만, 인공지능 산업을 둘러싼 거품 우려는 여전합니다.



뉴욕 김현우 특파원입니다.



<기자>



대형 AI 모델 개발사 가운데 처음으로 나스닥에 상장한 앤트로픽은 1천73억 달러, 우리 돈 약 143조 원의 투자금을 끌어모았습니다.



스페이스 X를 뛰어넘는 역대 최대 상장 규모로 첫날 주가가 공모가보다 17%나 오르면서 공동 창업자 7명은 모두 30조 원대 자산가가 됐습니다.



AI 개발 속도 조절을 주장해 온 아모데이 앤트로픽 CEO는 안전을 재차 강조했습니다.



[다리오 아모데이/앤트로픽 CEO : 안전과 공공의 이익에 대한 집착은 처음부터 앤트로픽의 DNA에 새겨져 있습니다.]



하지만 반도체와 다른 AI 관련주는 줄줄이 하락했습니다.



[지나 마틴 애덤스/자산운용사 수석 전략가 : 새로 상장한 앤트로픽을 사려면, 투자자들은 가지고 있던 주식 일부를 정리해야 합니다. 그래서 자연스럽게 다른 기술주를 팔고 있는 겁니다.]



또 젠슨 황 전 엔비디아 CEO가 중국 스파이 연루 의혹 속에 물러난 데 이어, 경쟁사인 AMD에서도 미국 제재 대상인 중국 기업으로 기술이 유출됐단 의혹이 불거진 것도 증시에 악재로 작용했습니다.



현지 언론들은 "앤트로픽의 데뷔는 성공적이었지만 AI 투자 열기는 되살리지 못했다"며 수익성에 대한 우려가 여전하다고 분석했습니다.



상장 첫날, 앤트로픽 본사 앞과 나스닥 건물 앞에선 무분별한 AI 개발을 멈추라는 시위도 열렸습니다.



참가자들은 AI가 인류를 위협하고 기업에 부와 권력을 몰아주고 있다고 비판했습니다.



[호세 곤살레스/뉴욕 시위 참가자 : AI 거품이 터지면 누가 손해를 떠안게 될까요? 이런 AI 기업에 투자했을 평범한 사람들이 피해를 보게 될 겁니다.]



시장 기대가 크다는 건 이번 상장으로 확인됐습니다.



이제는 그 기대만큼 실적을 낼 수 있느냐가 앤트로픽의 남은 과제입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 조무환)