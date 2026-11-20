<앵커>



시험장에 갖고 갈 수 있는 필기구가 흑색 연필 한 가지로 정해지면서 혼란이 컸는데요. 컴퓨터 사인펜을 사용하던 수험생이 부정 행위자로 몰려 퇴실 조치됐다가, 다기 고사장으로 돌아오기는 일도 있었습니다. 이렇게 혼란이 커지자 일부 수험생들은 부정행위 확인이 다 끝날 때까지 성적 발표를 연기하라고 요구하고 나섰습니다.



보도에 조윤하 기자입니다.



<기자>



서울 송파구의 한 고등학교입니다.



수능 당일인 어제(19일) 2교시 수학 영역이 끝난 직후, 이곳에서 시험을 치르던 한 수험생은 '개인이 소지할 수 없는 컴퓨터용 사인펜을 갖고 있었다'는 이유로 퇴실 조치됐습니다.



과거엔 수험생 개인이 컴퓨터용 사인펜을 갖고 올 수 있었지만, 올해는 '흑색 연필'만 허용돼 사인펜은 소지할 수 없다는 이유였습니다.



다만 학생이 가져온 사인펜에 초소형 카메라 등 전자기기는 부착되지 않은 것으로 파악됐습니다.



결국 이 학생은 2교시 직후 퇴실 조치됐는데, 이후에 학교로 회신 온 서울시교육청의 답변은 달랐습니다.



흑색 연필만 반입이 가능한 건 맞지만, 컴퓨터용 사인펜이 스마트폰 같은 반입 금지 물품은 아니라서 부정행위에 해당하진 않는다고 판단했습니다.



학생은 다시 시험장으로 돌아왔고, 3교시 영어 영역 시험을 제시간에 치르지 못해 4, 5교시 시험을 모두 본 뒤 별도로 마련된 시험장에서 영어 영역 시험을 다시 치렀습니다.



[A 고등학교 관계자 : 저희도 사실은 좀 잘하려고 했던 부분이었기 때문에 아쉽긴 하고요. 원칙대로 저희는 한다고 했는데….]



시험 전날 급히 바꾼 지침 탓에 감독관이 혼선을 일으키면서 수험생이 피해를 본 겁니다.



수능 직후, 평가원 홈페이지엔 "안경 검사를 제대로 하지 않았다", "부정행위로 인한 고득점자가 늘어 등급 컷이 올라갔으니 조정해 달라"는 글이 잇따랐습니다.



[고은찬/수험생 : 생각보다는 그렇게 (검사가) 철저하지 않았다고 생각해요. 철저하게 하지 않는 모습에 불안감이 좀 더 생기지 않았나….]



일부 수험생들은 부정행위자 확인이 끝날 때까지 대학 합격자 발표를 미뤄달라고 주장하며 다음 달 항의 집회를 열겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 임우식·양지훈, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 서승현)