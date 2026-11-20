<앵커>



정부가 AI 기업들과 협조해 부정행위 의심 사례를 조사하기로 했습니다. 이재명 대통령도 이미 진행된 시험까지 철저히 조사하라고 주문했는데, 해외 기업들이 얼마나 협조할지가 관건입니다.



노동규 기자의 보도입니다.



<기자>



수능시험 하루 뒤에 열린 대통령 주재 수석 보좌관 회의.



이재명 대통령은 재난 문자 발송 등 불편을 감수해 주신 국민 여러분께 감사하다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 화를 많이 내실 줄 알았는데, 의외로 재밌어하셨다는 그런 얘기도 있어서 감사하게 생각합니다.]



부정행위 의심 사례에 대해선 "인공지능 기업과의 협조를 바탕으로 철저히 추적해 조사하고 책임을 물어달라"고 지시했습니다.



[이재명 대통령 : 이미 진행된 시험과 평가의 부정행위에 대해서도 철저한 조사와 엄중한 단죄가 있어야겠습니다.]



정부는 어제(19일) 시험 현장에서 전담 감독관이 의심되는 와이파이와 블루투스 신호를 기록하고 저장해두었다며 이 기록을 분석해 부정행위가 의심되는 사례는 수사 의뢰하도록 하겠다고 말했습니다.



또 접수된 제보를 토대로 관계 기관은 물론 인공지능 기업들과 협조해 의심 사례를 조사할 뜻도 밝혔습니다.



과기정통부는 AI 기업들이 보유한 서비스 이용 기록을 활용해 부정행위 의심 정황을 파악할 계획입니다.



실제 시험 문제와 일치하는 이미지나 질의가 확인되면 해당 요청이 이뤄진 시각과 계정, 접속 정보 등을 대조해 이용 경위를 파악하는 방식이 가능합니다.



다만 제3자 계정으로 문제를 입력했을 가능성도 있어 AI 이용 기록만으로 부정행위자를 특정하기는 어렵다는 지적도 나옵니다.



해외AI기업으로부터 어느 범위까지 자료를 제공받을 수 있는지도 관건입니다.



청와대는 임광현 비서실장을 단장으로 하는 시험 공정성 회복 TF와 총리실 주관 중앙제보센터도 가동하기로 했습니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 장현기)