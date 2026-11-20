<앵커>



어제(19일) 충남 천안에선 2교시 수학시험 때, 한 수험생이 풀이 과정도 없이 답을 척척 적고, 안경을 만지작거리는 모습이 포착됐습니다. 감독관이 문제 삼자 일반 뿔테 안경을 내밀었지만, 결국 스마트 안경을 사용했다고 인정했습니다.



TJB 오인균 기자입니다.



<기자>



천안의 한 고등학교에서 수능 2교시 수학 시험 도중 스마트안경을 사용했다 적발된 20살 재수생 A 씨.



감독관은 A 씨가 안경을 만지작거리며 문제 풀이 없이 답을 적는 모습을 수상히 여겼습니다.



이후 A 씨가 책상에 엎드린 채 안경을 주머니에 넣는 모습을 목격하고 확인 절차에 들어갔습니다.



A 씨는 일반 뿔테 안경을 내놓았지만 몸수색 과정에서 스마트안경이 발견됐고 결국 사용 사실을 시인했습니다.



경찰은 A 씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건하고, 스마트안경 등 압수한 증거물을 분석하고 있습니다.



특히 A 씨가 2교시 시험 중 화장실을 두 차례 다녀온 것으로 전해지면서 구체적인 부정행위 수법과 공범 여부도 조사하고 있습니다.



A 씨의 올해 수능 성적은 무효 처리됐으며, 교육 당국은 부정행위 심의위원회를 열어 최종 징계 결과를 결정할 방침입니다.



대전에서도 스마트 기기를 이용한 부정행위가 잇따라 적발됐습니다.



고등학교 2곳에서는 복도에 내놓은 가방 속 태블릿PC 등에 위급 재난 문자가 울리면서 부정행위가 드러났습니다.



와이파이 신호 탐지 등 다른 방식으로 적발된 스마트 기기도 대전과 충남에서 각각 3건에 달했습니다.



대전시교육청은 위급재난문자로 적발된 수험생 두 명에 대해 심의를 거처 올해뿐 아니라 다음 연도 응시 자격 박탈 등을 결정합니다.



올해 수능은 끝났지만, 정부는 AI 기업과 협의해 부정행위 의심자에 대해서도 추가 조사에 나섭니다.



(영상취재 : 김일원 TJB, 디자인 : 박보영 TJB)



TJB 오인균



(SBS 디지털뉴스부)