▲ 푸틴 대통령

세르게이 랴브코프 러시아 외무차관이 유럽 측 대표들의 러시아 방문을 조율하고 있다고 밝혔습니다.러시아 관영 타스통신 등에 따르면 랴브코프 차관은 현지시간 20일 기자들과 만나 "(유럽 대표의 러시아 방문은) 가까운 시일 내에 추진할 사안 중 하나로 현재 검토하고 조율 중"이라고 말했습니다.러시아 인테르팍스 통신은 러시아 방문을 검토 중인 유럽 측 대표가 3명이라고 보도했습니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전날 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 중국 선전에서 기자회견을 열고 유럽 측에 러시아 방문을 제안했다고 밝혔습니다.푸틴 대통령은 "우크라이나 안보는 유럽 안보 체제에 통합돼야 하지만 유럽 없이 유럽 안보를 논의하는 것은 이상한 일"이라며 "유럽의 입장을 명확히 하기 위해" 유럽 측의 러시아 방문을 제안했다고 말했습니다.랴브코프 차관은 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입안은 절대 수용할 수 없다는 기존 입장을 재확인했습니다.우크라이나가 나토에 가입하는 조건으로 우크라이나 동부 돈바스 영토를 러시아에 내주는 미국의 제안을 수용할 수 없다는 의미입니다.랴브코프 차관은 "우크라이나가 준회원국 형태로라도 나토에 가입하는 안은 러시아로서는 수용할 수 없다"고 말했습니다.또 "우크라이나의 유럽연합(EU) 가입과 나토 가입 사이에 별다른 차이가 없다"며 우크라이나의 EU 가입 추진에도 경계감을 내비쳤습니다.재러드 쿠슈너 미국 특사는 전날 베를린에서 열린 우크라이나 지원국 모임 '의지의 연합' 회의가 끝난 뒤 우크라이나에 나토 집단방위식 안전보장을 제공하는 방안과 관련해 러시아가 수용할 수 있을 것으로 믿는다고 말했습니다.우크라이나 당국에 따르면 이날 수도 키이우 드니프로강 교량 3곳이 러시아의 공격을 받아 민간인 3명이 숨지고 15명이 다쳤습니다.로이터 통신은 "이번 공격은 개전 이후 키이우 교통로를 겨냥한 최대 규모의 공격"이라고 보도했습니다.드니프로페트로우스크, 하르키우 지역도 러시아 공격을 받아 최소 9명이 부상한 것으로 전해졌습니다.이번 공격은 지난 16∼17일 우크라이나군의 크림대교 공격에 따른 보복으로 보입니다.푸틴 대통령은 전날 기자회견에서 "우리의 보복 조치가 훨씬 더 고통스러울 것"이라며 군사 대응을 예고했습니다.크림대교는 2014년 러시아가 우크라이나 영토인 크림반도를 강제 병합한 이후 2018년 푸틴 대통령이 직접 개통한 다리로 양국 갈등의 상징으로 여겨집니다.(사진=AP, 연합뉴스)