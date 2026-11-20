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아프리카 아동들에게 깨끗한 물을 전하기 위한 소울챔버오케스트라의 열 번째 자선 콘서트가 오는 23일 서울에서 열립니다.구호개발 비정부기구(NGO)인 월드비전은 23일 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 제10회 소울챔버오케스트라 콘서트 '더 기프트 10'을 개최한다고 밝혔습니다.공연 수익금 전액은 아프리카 잠비아 식수위생 사업에 사용됩니다.깨끗한 식수를 공급해 수인성 질병을 예방하고, 물을 구하러 먼 거리를 이동해야 하는 아동들이 학교에 다닐 수 있는 환경을 조성하는 데 쓰일 예정입니다.소울챔버오케스트라는 2009년 김인경 단장이 아프리카 아동들에게 깨끗한 물을 전하자는 취지로 단원 12명과 함께 창단한 재능기부 오케스트라입니다.70여 명의 전문 연주자가 활동하고 있으며, 앞선 9차례 공연에서 6억 6천7백만 원의 후원금을 모았습니다.이번 공연에는 윤승업 지휘자와 70여 명의 단원이 참여하며, 크로스오버 테너 존 노와 오보이스트 박준서, 하모니시스트 박종성이 협연합니다.김인경 단장은 "지휘자부터 연주자까지 누구도 보수를 받지 않고 각자 가진 재능을 기부한다"며 "작은 참여가 모이면 생각보다 큰일을 할 수 있다"고 말했습니다.공연 예매는 월드비전 홈페이지와 NOL티켓, 롯데콘서트홀에서 할 수 있습니다.