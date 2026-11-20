▲ 결빙취약구간 안내표지판

윤호중 행정안전부 장관이 오늘(20일) 경기 안양시 제설 전진기지와 도로 살얼음 취약 구간을 방문해 겨울철 대설·결빙 대비 상황을 점검했습니다.윤 장관은 먼저 안양 제설 전진기지에서 제설제 비축량·제설 장비 가동 상태·인력 확보 현황· 비상 연락 체계 등을 살피고 기습적인 강설에도 대응할 수 있도록 태세를 유지하고 출퇴근 시간대 교통 불편 최소화에 힘써달라고 당부했습니다.이어 안양교도소 인근 교량과 터널 출입구 등 도로 살얼음 발생 우려가 큰 구간을 방문해 결빙 위험 요인을 확인하고 안내표지판을 설치하는 한편, 관계기관에 취약 구간 순찰과 노면 온도 모니터링을 강화해달라고 주문했습니다.이처럼 결빙 취약 구간에서 발생하는 사고를 줄이기 위해 표지판과 미끄럼 방지 포장 등 안전시설을 확충하는 데는 재난안전특별교부세 90억 원이 추가로 지원될 예정입니다.윤호중 장관은 "도로 살얼음이 눈에 잘 띄지 않아 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 위험 구간을 사전에 점검하는 것이 중요하다"며 "지방정부와 관계기관은 국민 생명과 안전을 최우선으로 삼아 과하다 싶을 정도로 선제 대응해달라"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)