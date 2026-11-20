▲ 결빙취약구간 안내표지판
윤호중 행정안전부 장관이 오늘(20일) 경기 안양시 제설 전진기지와 도로 살얼음 취약 구간을 방문해 겨울철 대설·결빙 대비 상황을 점검했습니다.
윤 장관은 먼저 안양 제설 전진기지에서 제설제 비축량·제설 장비 가동 상태·인력 확보 현황· 비상 연락 체계 등을 살피고 기습적인 강설에도 대응할 수 있도록 태세를 유지하고 출퇴근 시간대 교통 불편 최소화에 힘써달라고 당부했습니다.
이어 안양교도소 인근 교량과 터널 출입구 등 도로 살얼음 발생 우려가 큰 구간을 방문해 결빙 위험 요인을 확인하고 안내표지판을 설치하는 한편, 관계기관에 취약 구간 순찰과 노면 온도 모니터링을 강화해달라고 주문했습니다.
이처럼 결빙 취약 구간에서 발생하는 사고를 줄이기 위해 표지판과 미끄럼 방지 포장 등 안전시설을 확충하는 데는 재난안전특별교부세 90억 원이 추가로 지원될 예정입니다.
윤호중 장관은 "도로 살얼음이 눈에 잘 띄지 않아 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 위험 구간을 사전에 점검하는 것이 중요하다"며 "지방정부와 관계기관은 국민 생명과 안전을 최우선으로 삼아 과하다 싶을 정도로 선제 대응해달라"고 강조했습니다.
(사진=연합뉴스)
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