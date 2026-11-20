▲ 자료화면

2027학년도 대학수학능력시험이 끝났지만, 인공지능, AI를 악용한 부정행위에 대한 정부의 추적과 조사는 본격화할 전망입니다.이재명 대통령은 오늘(20일) 수석보좌관회의에서 시험이 끝난 뒤에도 AI 기업과 협조해 부정행위 의심 사례를 철저히 추적하고 엄정하게 책임을 물으라고 관계 당국에 지시했습니다.정부는 글로벌 AI 기업들과 협력해 시험 시간대 수능 문제가 AI 서비스에 입력됐는지 확인하고, 이미지 업로드와 문제풀이 요청 기록, 통신 기록 등을 분석해 의심 사례를 가려낼 방침입니다.과학기술정보통신부는 앞서 지난 17일 글로벌 AI 기업들로부터 시험 중 촬영과 AI 분석 과정에서 남는 기록 확인에 적극 협조를 받기로 했다고 밝힌 바 있습니다.이 대통령은 또 향후 국가자격시험에서도 글로벌 빅테크 기업들의 관련 자료 제출 의무를 법제화하는 방안을 추진하라고 주문했습니다.다만 제3자 계정으로 문제를 입력했을 가능성도 있어 AI 이용 기록만으로 부정행위자를 특정하기는 어렵다는 지적도 나옵니다.해외 AI 기업마다 기록 보관 방식과 기간이 다르고, 개인정보가 담긴 자료를 확보하려면 법적 절차도 거쳐야 해 실제 자료 확보 범위가 관건이 될 것으로 보입니다.교육부에 따르면 올해 수능에서 전자기기 관련 부정행위는 모두 111건 적발됐지만, 해당 수험생들이 실제로 AI를 이용했는지는 확인되지 않았습니다.