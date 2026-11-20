▲ 자료화면

전 세계 에너지 수요에서 냉방이 난방을 처음으로 추월하고 있다는 분석이 나왔습니다.국제에너지기구(IEA)는 현지시간 19일 발표한 2026년 세계에너지전망(World Energy Outlook) 보고서에서 이 같은 추세를 지적했습니다.IEA는 냉방이 2035년까지 유효 에너지 수요 증가분의 40% 이상을 차지할 것으로 추산했습니다.유효 에너지 수요는 주택 냉난방, 차량 운행, 가전기기 작동 등에 실제로 쓰이는 순수 에너지를 의미합니다.IEA는 냉방 수요의 난방 수요 추월이 에너지 역사상 처음이라며 그 원인으로 에어컨 사용의 증가를 들었습니다.에어컨 사용의 급증에는 소득 증가, 인구 증가, 기후변화에 따른 기온 상승 등 복합적 원인이 작용하는 것으로 분석됐습니다.냉방 에너지 수요가 급증할 잠재력은 아직 에어컨을 설치하지 않은 가구의 규모에서 확인됩니다.IEA는 중국을 뺀 신흥국, 개발도상국에서 가구의 85%가 고온을 겪지만 에어컨이 있는 곳은 20% 미만이라고 지적했습니다.그러면서 2050년까지 전 세계적으로 냉방이 필요한 바닥 면적(실내 공간)이 난방이 필요한 바닥 면적을 넘어선다고 내다봤습니다.에너지 수요의 역사적 변화 배경에는 기후변화에 따른 폭염의 증가가 자리를 잡고 있습니다.전통적으로 서늘한 기후를 보인 유럽에서조차 올여름 극심한 폭염 때문에 약 5만 명이 숨진 것으로 추산됩니다.올해 8월은 기상 관측 이래 가장 더운 달이었고 올해 전체도 이례적으로 강력한 엘니뇨 때문에 기록적인 해가 될 전망입니다.더 강하게 자주 찾아오는 폭염에 따른 냉방 전력 수요의 급증은 기후변화 대응에도 걸림돌이 될 전망입니다.IEA는 전체 에너지 수요의 증가 폭이 큰 동남아시아 등지에서 기존 전망보다 더 오래 석탄 화력발전에 의존할 것으로 내다봤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)