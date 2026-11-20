▲ 1977년 발사를 앞둔 무인 탐사선 보이저

인류가 만든 물체 가운데 가장 먼 우주를 유영하고 있는 보이저 1호가 지구에서 1광일(빛의 속도로 하루 이동한 거리) 지점을 지나며 신호를 보내왔습니다.로이터통신은 현지시간 19일 보이저 1호가 보낸 전파 신호가 미국 항공우주국(NASA)의 심우주 통신망을 통해 스페인 마드리드에서 수신됐다고 보도했습니다.꼬박 하루가 걸려 도달한 신호와 비행경로를 계산한 결과 보이저 1호는 지난 18일 지구에서 약 260억 ㎞ 떨어진 1광일 지점을 통과한 것으로 확인됐습니다.NASA는 "보이저 1호가 1광일 거리를 확인했다"며 "미지의 세계를 향한 여정을 이어간다"고 설명했습니다.1977년 발사된 무인 우주탐사선 보이저 1호는 1979년에는 목성을 지났고 1980년에는 토성을 지나며 다양한 자료를 지구에 전달해왔습니다.특히 1990년 촬영한 지구 사진은 '창백한 푸른 점'이라는 제목으로도 잘 알려져 있습니다.1998년부터 지구에서 가장 먼 곳까지 나아간 인공물체가 됐고, 2012년에는 태양 영향권을 벗어나 성간 우주에 접어들었습니다.발사 후 약 50년의 세월이 지나면서 보이저 1호는 많은 기능을 상실했습니다.사진 촬영 기능은 오래전에 멈췄고, 지난 주말에는 과학과 공학 데이터 전송도 중단됐습니다.전력 부족 역시 문제입니다.절전 조치를 했지만 향후 3∼4년 정도까지만 더 지구와 교신할 수 있을 것으로 보입니다.현재 시속 6만 1천 ㎞ 속도로 비행을 이어가고 있으며, 태양 폭풍과 성간 우주 고에너지 입자에 대한 데이터를 수집하고 있습니다.NASA는 보이저1호의 데이터 전송이 재개될 것으로 기대하고 있습니다.니콜라 폭스 NASA 과학 미션 본부장은 "우리가 보이저 1호와 교신할 수 없게 되더라도 임무는 끝나지 않을 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)