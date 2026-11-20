▲ 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석ㆍ보좌관 회의에서 발언하고 있다.

인공지능(AI)과 첨단 소형 장비를 악용한 국가시험 부정행위에 대한 국민적 우려가 커진 가운데, 청와대가 이를 막기 위한 가칭 '시험 공정성 회복 TF(태스크포스)'를 구성·운영한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.앞서 청와대는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 지난 17일부터 'AI 악용 부정행위 비상 대응 TF'를 운영해왔는데, 이를 확대 개편한 겁니다.임광현 대통령비서실장이 단장을 맡은 이번 TF에는 사회수석실과 민정수석실, 인사수석실 등이 포함됐습니다.TF는 인공지능(AI)과 첨단 장비를 활용한 부정행위 근절 대책을 마련하고, 수능을 포함한 각종 시험의 감독 현황을 점검, 국가적 차원의 시험 공정성 확보를 위한 근본적인 대책을 마련하기로 했습니다.또, 과거 국가시험 등에서의 부정행위에 대해서도 엄정하고 단호하게 대응하기로 했습니다.임 실장은 이를 위해 국무총리실이 주관해 중앙제보센터를 가동하되 이를 각 주관부처가 운영하는 제보 센터와 연계해 운영하도록 지시했습니다.그러면서 접수된 제보에 대해선 관계기관 및 AI 기업들과 협조해 부정행위 의심 사례들을 철저하게 조사하게 하고 책임을 단호하게 물으라고 주문했습니다.앞서 오늘 오후, 이재명 대통령이 주재한 수석·보좌관 회의 비공개 부분에서는 AI미래기획수석실이 '온오프라인 AI 국민 교실 신속 확산 방안'을 보고했다고 강유정 수석대변인이 전했습니다.이 대통령은 이에 "AI를 배우고 가르치는 활동에 대한 지원이 소득재분배의 수단이 될 수 있겠다"면서 프로그램 인증제가 필요하다는 점을 언급했다고 강 수석대변인은 전했습니다.이 대통령은 국가안보실 제3차장실로부터 '연결형 기기 사이버보안 강화 방안'을 보고받고서는 "보안이 국가안보의 핵심"이라며 하위법령을 통해서라도 보안 강화 및 정비에 속도를 내야 한다고 강조했습니다.또한 청년미래관실로부터 '프로젝트 청년 코파일럿' 추진 방안에 대해 보고 받은 뒤, 다양한 현장에서 청년들의 목소리를 많이 듣고 원칙과 상식, 공정성에 대한 청년들의 민감하고 섬세한 요구를 이해할 필요가 있다고 당부했습니다.아울러 이 대통령은 "정부가 청년들의 요구에 대해 합리적으로 수용하는 마음의 자세로 이들에게 기회를 줘야 한다"고 언급했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)