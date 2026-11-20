▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 8시 30분 수능 부정행위 방지를 위해 전국에 일제히 발송된 위급재난문자.

어제(19일) 치러진 2027학년도 대학수학능력시험 고사장에서 스마트폰을 소지했다가 경찰에 인계된 학생이 시험 도중 화장실에 들러 스마트폰을 버렸다가 적발된 것으로 확인됐습니다.경찰과 교육당국에 따르면 어제 수능 2교시 수학 시험을 치르던 중, 서울 강남구의 한 고등학교 화장실에서 A 군의 스마트폰이 발견됐습니다.당초 A군은 입고 있던 속옷에 스마트폰을 숨겨서 입실했는데, 감독관의 금속탐지기 검사에서 알람이 울리자 '스마트폰이 아니'라는 취지로 부인한 것으로 알려졌습니다.이에 감독관이 의복 탈의를 요구했고, A군은 화장실에 들러 스마트폰을 버리고 온 것으로 전해졌습니다.감독관은 고사장 내 화장실을 탐색해 화장실에서 A군이 숨겨둔 스마트폰을 발견한 것으로 파악됐습니다.교육당국은 A군이 의도적으로 스마트폰을 숨긴 것으로 추정하고 해당 사안을 서울 수서경찰서에 인계했습니다.서울 서초구 한 고등학교에서 신발 깔창에 스마트폰을 숨겨 놨다가 적발된 수험생 B 씨 역시 화장실에 들렀다가 신발 깔창에 스마트폰을 숨긴 것으로 확인됐습니다.당초 B 씨는 자신이 입고 있던 옷소매에 스마트폰을 넣어 놨는데, 화장실에 들렀다 나오면서 자신의 스마트폰을 신발 깔창에 넣은 것으로 파악됐습니다.두 학생은 모두 스마트폰 전원을 꺼둔 상태로 고사장에 입실해, 오전 8시 30분 1차 재난문자가 발송될 당시 적발되지 않았습니다.경찰은 교육당국으로부터 2개 사건을 모두 인계받고 수사를 이어나갈 계획입니다.(사진=연합뉴스)