▲ 장성 진급자들이 삼정검을 들고 수치 수여를 기다리고 있다.

합참의장·육참 교체 유력…육사 출신에 곁 내주나

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국방일보 1면 장식…"여권과 밀접한 관계"

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하반기 장성 인사가 대규모로 단행될 것이고, 대장 인사도 포함된다는 전망이 군과 국방부 안에서 빠르게 확산되고 있습니다. 정부가 대장 인사를 한다면 합참의장, 육군과 공군참모총장, 육군 사령관 몇 자리는 바뀔 터. 하마평이 슬슬 돌고 있고, 일부 장군들의 역동적 행보도 시선을 끌고 있습니다.현재 대장들은 대부분 작년 9월에 취임했습니다. 교체의 하한선으로 여겨지는 1년 반이 안 됐습니다. 하지만 국방장관이 교체된 데 따른 지휘권 확립 차원에서, 또 계엄 청산과 사관학교 통폐합으로 피폐해진 군 사기의 진작 차원에서 중폭 이상의 인사 소요는 있습니다.현재 공군 대장, 직전 해군 대장이 맡았던 합참의장에는 육군 대장이 임명될 것으로 보입니다. 육군참모총장과 공군참모총장의 교체도 점쳐지는데 공군참모총장 후보군에서 눈에 띄는 인물들이 좀 있습니다. 해병대사령관이 대장으로 진급해 합참 차장에 보직될지도 관심입니다.차기 합참의장 자리는 육군 몫으로 돌아갈 것이 확실시됩니다. 현재 육군 대장 중에 한 명을 합참의장직에 전보하는 방식이 유력합니다. 육사 48기 출신의 김성민 연합사 부사령관이 선두 주자로 알려졌습니다. 지난 4월 취임한 이상렬 지상작전사령관은 현직의 임기가 너무 짧아서 자리 바꾸기가 좀 어색한 편입니다.경쟁이 뜨거운 자리는 차기 육군참모총장입니다. 사관학교 통폐합 이슈 때문에 육사 달래기의 일환으로 육사 출신을 중용할 수 있습니다. 군단장급 이하에 워낙 비육사 출신이 많아서 최소한의 형평성 차원에서라도 육사 출신을 앉힐지도 모릅니다. 그렇다면 어창준 수방사령관, 강관범 1군단장 직무대리 등 49기 출신 중장들이 부각됩니다.육군참모차장, 합참 차장, 특전사령관 등 비육사 출신 중장들도 희망이 끈을 놓은 것은 아닙니다. 육사 출신은 합참의장에, 비육사 출신은 참모총장에 각각 임명하는 기계적 균형을 추구할 수 있기 때문입니다. 하지만 한 육군 예비역 장교는 "정부가 사관학교 통폐합, 육사 이전 등으로 고조된 육사 출신들의 반감을 무시하기 어려울 것"이라고 강조했습니다.공군은 잦은 비행 사고뿐 아니라 음주가무, 비행 취소 논란으로 하반기 대장 인사를 하면 참모총장 교체는 불가피하다고 보는 분위기입니다. 차기 참모총장 후보군은 공사 41기 출신 3인방입니다. 차준선 공군작전사령관, 김준호 국방정보본부장, 박기완 참모차장 등입니다.최근 시선을 한몸에 받는 장군은 차준선 사령관입니다. 지난달 28일 국방일보 1면 사진과 머릿기사를 장식했습니다. 데이비드 슈메이커 미 7공군사령관과 프리덤 플래그 연합훈련 중 지휘비행을 함께 한 사실이 보도된 것입니다. 정부의 한 고위 관계자는 차 사령관 국방일보 1면 보도에 대해 "익숙치 않은 장면"이라며 "참모총장 후보 1순위로 확실하게 눈도장 찍겠다는 의지로 읽혔다"고 촌평했습니다.김준호 정보본부장은 여권 인사와 관계가 좋다는 평을 받습니다. 육군이 거의 독식하는 정보본부장을 공군 중장에게 맡긴 것도 여권의 지원과 연결된다는 것이 중론입니다. 참모총장 자리까지 여권의 도움이 미칠지가 차기 공군참모총장 인사의 변수로 꼽힙니다.박기완 참모차장은 공군의 궂은일을 도맡았습니다. 작년 3월 포천 KF-16 오폭 사고를 시작으로 지난 9월 KT-1 공중 충돌까지 참 많은 항공기 사고가 발생했고, 그때마다 박기완 참모차장은 사고 조사를 책임졌습니다. 공군의 한 장교는 "공군 사고와 이미지가 겹쳐지는 단점에다가 음지에서 고생했다는 장점이 혼재하는 후보"라고 설명했습니다.이상렬 육군지상작전사령관처럼 지난 4월 취임한 김경률 해군참모총장은 교체하기에 이른 감이 있습니다. 그럼에도 "이왕 바꾸는 김에 육해공 다 바꾸자"는 식의 교체설이 들리긴 합니다. 실제로 바뀌면 이번 하반기 인사는 제법 대규모가 됩니다. 주일석 해병대사령관은 임기가 다음 달 7일까지여서 교체는 기정사실입니다. 해병대사령관의 대장 진급, 합참 차장 기용 등의 관측이 있지만 군과 정치권에서는 "다소 이르다"는 의견이 많습니다.