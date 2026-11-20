▲ 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 2026 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 기념 촬영에서 만나 악수하고 있다.

중국의 '푸대접' 속에 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리가 '하나의 중국'을 존중하는 일본의 입장을 재확인했으나, 중국은 강경한 대일본 기조를 고수했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 오늘(20) 브리핑에서 다카이치 총리의 전날 선전 기자회견 발언과 관련한 취재진 질의에 "중일 4대 정치문건을 지키는 것은 일본이 반드시 이행해야 하는 정치적 책임이자 법적 의무"라며 "입장 표명으로만 보일 것이 아니라 행동으로 이행해야 한다"고 답했습니다.궈 대변인은 "일본 입장에서 현재 긴박한 것은 타이완 문제에서 잘못된 언행을 조속히 시정하는 것"이라며 "중요한 것은 역사 문제에서 올바른 태도를 취하는 것이고, 근본적인 것은 대중국 인식에서 진정 객관적·이성적이어야 한다는 점"이라고 덧붙였습니다.중일 4대 정치문건은 1972년 수교 때 발표한 중일 공동성명, 1978년 양국 외교장관이 서명한 중일 평화우호조약, 1998년 양국이 발표한 '중일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언', 2008년 양국 정상이 서명한 '중일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명'을 가리킵니다.이 문건들은 '하나의 중국' 원칙과 상호 주권·영토 완전성 존중, 패권 추구 반대 등의 내용을 담고 있습니다.다카이치 총리는 취임 직후인 지난해 11월 국회에서 '타이완 유사시' 관련 질문에 일본이 집단자위권(무력)을 행사 가능한 '존립 위기 사태'가 될 수 있다고 답했고, 이후 중국이 거세게 반발하면서 양국 관계는 경색됐습니다.타이완 문제를 '핵심이익 중의 핵심'으로 규정하며 무력 통일 의지까지 드러내고 있는 중국은 희토류 등 핵심 광물 수출 통제를 포함한 공세 수단을 동원해 일본을 압박해 왔습니다.중국은 다카이치 총리의 '타이완 유사시' 발언 철회를 요구하고 있습니다.왕이 중국 외교부장은 지난 9월 중국을 방문한 이와야 다케시 전 일본 외무상과 만나 "우리는 '그 발언'을 우발적인 실언으로 보지 않는다. 다카이치 총리가 장기간 고수해 온 역사관이 드러난 것"이라며 답변을 철회하거나 정정해야 한다고 강조했습니다.이런 상황 속에 다카이치 총리는 중국 광둥성 선전에서 열린 이번 APEC에 참석했고, 중국은 다른 국가 정상과 대비되는 소홀한 영접을 했습니다.시진핑 중국 국가주석은 전체 행사에서 각국 정상을 직접 맞이하면서도 다카이치 총리와는 악수만 하고 대화에 응하지 않기도 했습니다.다카이치 총리는 전날 APEC 정상회의 일정을 마무리하며 가진 내외신 기자회견에서 1972년 중일 공동성명과 관련된 "입장에 변함이 없다"고 거듭 확인했고, 중일 관계에 대해서는 "공통의 과제에 대한 의사소통을 도모하고 서로의 국익을 지키기 위한 대화를 진행하며 건설적이고 안정적인 관계를 구축하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)