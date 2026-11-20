▲ 국민의힘 정점식 원내대표 등 의원들이 20일 서울 마포구 KT&G 상상마당 인근에서 열린 현장 원내대책회의에서 이른바 '조작기소 특검법' 폐지를 촉구하는 구호를 외치고 있다.

국민의힘 등 보수 야권은 오늘(20일) 민주당이 조희대 대법원장의 탄핵 추진을 당론으로 확정한 것에 대해 "국헌 문란이자 내란", "삼권분립에 대한 정면 도전"이라면서 맹비난했습니다.정점식 원내대표는 이날 홍대 일대에서 열린 현장 원내대책회의에서 "조 대법원장 한 사람을 상대로 반역이니 내란이니 하며 탄핵을 추진하는 건 광기다. 국가적 비극"이라고 비판했습니다.국민의힘 박충권 수석대변인도 논평에서 "민주당 의총에서조차 보복으로 비칠 수 있다는 우려가 나왔다는데도 탄핵으로 의견이 모였다니, 이재명 대통령 선거법 사건 파기환송, 대법관 재제청 거부에 이어 정권이 내민 '청구서'라는 의심을 피할 수 없다"고 꼬집었습니다.조용술 대변인은 논평에서 "민주당과 비슷한 결론을 내린 주심 대법관의 의견까지 공개된 상황에서, 전원합의체는 9대 3 다수의견으로 다른 판단을 내렸다"며 "민주당은 다수의견이 형성된 합의 과정과 법리를 따져보기는커녕, 한 사람을 마녀사냥식 탄핵으로 몰고 있다"고 지적했습니다.5선 윤상현 의원은 페이스북에 "명청대전 돌파구가 조희대 탄핵이냐"며 "탄핵을 추진하려면 대법원장이 직무상 어떤 헌법과 법률을 위반했는지 국민 앞에 분명히 밝혀야 한다. 판결에 대한 불만이 탄핵 사유를 대신할 수는 없다"고 강조했습니다.5선 나경원 의원은 페이스북에 "당내 친명·친청 계파 간 권력 투쟁으로 자중지란에 빠진 시선을 외부로 돌리고, 거세지는 김민석 대표 사퇴 여론을 잠재워 보려는 '국면 전환용 꼼수'"라고 쏘아붙였습니다.4선 안철수 의원도 페이스북에 "이재명 민주당의 머릿속에는 오로지 '탄핵, 신천지, 최민희' 밖에 없다. 국민은 그들의 머릿속에는 없는 듯하다"며 "가상의 세계에서 자신들만의 성전을 치르는 꼴이 참으로 비극적이고 처량할 따름"이라고 비꼬았습니다.3선 이양수 의원도 페이스북에 "헌정 질서를 파괴하는 민주당의 무리한 보복 탄핵 추진은 민주당 해체로 끝날 것"이라고 일침을 가했습니다.유승민 전 의원은 페이스북에 "민주공화국에 대한 도발"이라며 "정말 탄핵을 하겠다면 입으로만 떠들지 말고 행동으로 탄핵해보라. 이재명 정권의 종말, 민주당의 종말이 기다릴 것이다. 판사들은 이 대통령의 5개 재판을 재개해야 한다"고 촉구했습니다.무소속 한동훈 의원은 국회에서 기자들과 만나 "민주당 정권의 대법원장 탄핵 시도는 민주공화국과 공화정을 무너뜨리려는 친위 쿠데타이자 내란"이라며 "도요토미 히데요시가 내부 불만을 잠재우고 보기 위해 임진왜란을 일으킨 것과 같다. 결국 도요토미 히데요시는 정권을 잃고 죽었다. 민주당 정권의 말로도 같을 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)