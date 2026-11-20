▲ FSD 자율주행 보조 기능 막혀 있는 한국 테슬라 차량

테슬라가 국내에서 자율주행(FSD·Supervised) 기능을 허용받기 위해 제출한 특례 신청 서류가 부실해 안전성 검토가 어렵다는 국토교통부 판단이 나왔습니다.국토부는 한국교통안전공단이 테슬라코리아의 FSD 특례 신청서에 대한 이같은 의견을 오늘(20일) 테슬라 측에 전달했다고 밝혔습니다.테슬라코리아는 지난달 22일 이메일로 '자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙'에 따라 특례 신청서를 제출했습니다.신청서에는 기술설명서 2장과 네덜란드 승인서 표지 3장을 첨부했습니다.테슬라는 국내에서 현행 자동차 안전기준에 따른 제한을 넘어 FSD 기능을 제공하기 위해 특례를 신청했습니다.이후 국토부는 성능시험대행자인 한국교통안전공단에 특례 신청 관련 서류의 검토를 요청했습니다.공단은 제출된 서류가 미흡해 기술적 검토가 어렵고, 제출 자료에 대한 확인과 보완이 필요하다는 의견을 테슬라 측에 전달했습니다.공단에 따르면 테슬라가 제출한 기술설명서는 회사 웹사이트에 게시된 FSD에 대한 일반적인 설명 수준에 그쳤습니다.국내 특례 기술 검토에 필요한 구체적인 기술적 근거나 안전성 관련 자료 없이 네덜란드 승인서 표지만 첨부하는 등 테슬라 측 주장을 뒷받침할 근거와 사실관계에 대한 설명, 세부 정보가 부족하다고 공단은 지적했습니다.자동차관리법령에 따라 특례는 국제기준이 마련됐거나 안전성이 보장된 기술을 바탕으로 검토할 수 있지만, 현재 제출된 서류만으로는 검토가 어렵다는 것이 공단의 의견입니다.국토부는 "그동안 테슬라 측에 FSD의 안전성에 관한 실증 내역과 미국의 결함조사 내용, 허용되지 않는 FSD의 판매 계약과 관련한 자료나 의견 등을 공식적으로 요청했으나 구체적인 답변을 받지 못했다"고 밝혔습니다.국토부는 "기술적 검토가 어려울 정도로 미흡한 자료를 제출하고 이메일로 특례를 신청하는 데 그친 점에 대해서도 자동차 제작·판매자로서 책임 있는 자료 제출이 필요하다"는 입장을 표명했습니다.한편, 테슬라 측은 국토부가 15일 이내에 자료를 보완해달라고 요청하자 기술특례 신청 서류를 보완해 제출하기로 한 것으로 알려졌습니다.