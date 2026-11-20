▲ 20일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 500미터 예선에서 최민정이 역주하고 있다.

쇼트트랙 여자 대표팀 에이스 최민정이 홈 관중의 응원 속에 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 첫날 예선을 모두 조 1위로 통과했습니다.최민정은 서울 목동 아이스링크에서 열린 첫 종목 여자 1,500ｍ 예선 2조에서 2분31초686의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.그는 이어 열린 여자 500ｍ 예선 3조에서 42초857로 1위에 오르더니 여자 1,000ｍ 예선 3조에서도 1위로 가볍게 준준결승 진출에 성공했습니다.최민정은 내일 같은 장소에서 열리는 여자 1,000ｍ와 여자 3,000ｍ 계주에서 메달 획득을 노립니다.그는 지난 4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 발표했으나 은퇴를 앞둔 마지막 시즌에도 여전히 세계 최정상급 기량을 과시하고 있습니다.캐나다에서 열린 월드투어 1, 2차 대회에서 여자 1,000ｍ를 연속 제패하는 등 금메달 2개와 은메달 2개, 동메달 1개를 획득했습니다.그는 랭킹포인트 408점으로 코트니 사로(424점·캐나다)에 이어 세계랭킹 2위를 달리고 있습니다.여자 500ｍ에서는 최지현, 여자 1,000ｍ에서는 심석희 김길리, 여자 1,500ｍ에서는 김민지와 심석희, 김길리가 예선 통과에 성공했습니다.남자 500ｍ에서는 이정민과 배서찬, 남자 1,000ｍ는 임종언, 배서찬, 김태성, 남자 1,500ｍ는 임종언과 신동민, 배서찬이 예선을 통과했습니다.남자 5,000ｍ 계주에선 우리나라가 준준결승 1조 1위로 준결승에 진출했습니다.(사진=연합뉴스)