▲ 더불어민주당 김승원 의원

수원지방중대범죄수사청(수원중수청)이 더불어민주당 김승원 의원 등을 둘러싼 '경기도당 회계부정' 의혹 사건 수사를 경찰에 넘기기로 했습니다.수원중수청은 시민단체 사법정의 바로세우기 시민행동(사세행) 등이 고발한 해당 사건을 지난 17일 경기 수원장안경찰서에 이첩했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.앞서 사세행은 지난달 김 의원 등 민주당 경기도당 당직자 7명을 정치자금법 위반, 업무상 배임·횡령, 사기 등 혐의로 수원중수청에 고발했습니다.이른바 '회계부정' 의혹은 김 의원이 민주당 경기도당위원장으로 재직했던 2024년부터 지난해까지 경기도당이 일부 당직자에게 추가 급여를 지급한 뒤 미신고 통장으로 돌려받는 '급여 페이백' 방식으로 비자금을 조성했다는 등의 내용입니다.이 의혹은 김 의원의 전직 보좌진이 내부 고발을 하면서 불거졌습니다.수원중수청 관계자는 "위계에 의한 공무집행 방해 등 일부 고발 혐의가 중수청의 수사 권한을 벗어났고, 경찰에서 앞서 유사한 사안을 수사 중이었던 점을 고려해 사건을 이첩했다"고 말했습니다.이와 별도로 해당 의혹과 관련해 경기도선거관리위원회가 지난달 경기남부경찰청에 김 의원을 제외한 민주당 경기도당 전·현직 사무처장과 총무 담당 직원 등 6명을 고발한 사건은 이달 초 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대로 이첩됐습니다.한편, 수원장안경찰서는 김 의원 배우자가 대표로 있는 협동조합이 2022년 수원시 방과후활동서비스 제공기관으로 선정되는 과정에서 수원시의 특혜를 받았다는 의혹도 수사하고 있습니다.당초 경기남부경찰청은 지난 9월 국민의힘 주진우 의원으로부터 관련 고발장을 접수해 수원팔달경찰서에 배당했으나, 이후 유사한 고발 사건을 수사하고 있던 수원장안경찰서로 이첩했습니다.(사진=연합뉴스)