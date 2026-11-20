▲ 미중러 3자 정상회담

미국·중국·러시아 3자 정상회담의 자리 배치와 관련해 시진핑 국가주석을 중심에 두려는 중국 측의 연출인지 단순히 의전 절차에 따른 것인지를 두고 갑론을박이 나오고 있습니다.홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 20일(현지시간) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 광둥성 선전에서 열린 미중러 3자 정상회담에 대해 이같이 보도했습니다.회담장에는 대형 라운드 테이블(원탁)이 놓였고, 취재진이 바라보는 시각에서 시진핑 중국 국가주석이 가운데 자리하고 양쪽에 도널드 트럼프 미 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 각각 앉는 식으로 배치됐습니다.조 바이든 미 행정부 당시 국가안보회의(NSC)에서 중국·타이완 담당 선임국장을 지낸 줄리언 거워츠는 소셜미디어를 통해 "시 주석의 주재하에 주요 3개국(G3)이 되려 하는, 중국 중심 질서를 보여주는 놀라운 이미지"라고 비판했습니다.이어 좌석 배치에 대해 중국이 의도한 위계 서열 의도를 의심의 여지없이 보여줬다며 "미국 대통령이 중국에 의해 소집된 (회의에서) 2명의 손님 중 한 명으로 보였다"고 밝혔습니다.그는 "(자리 배치는) 전혀 정삼각형이 아니었으며 시 주석이 정점에 자리했다"고 말했습니다.또 회담장 자리 배치가 새로운 국제질서 수립을 의미하지는 않지만 중국이 타국에 보이기를 원하는 질서를 강력히 시사한다고 지적했습니다.정보제공업체 스트래티지리스크의 아이작 스톤 피시 최고경영자(CEO)는 "중국, 중국 국기, 시 주석이 가운데 자리했다. 미국 대통령이 이런 식으로 사진 찍히게 용인하면 절대 안 된다"고 주장했습니다.반면 미 싱크탱크 중미연구소(ICAS)의 수라브 굽타는 "주재국이 언제나 자리 배치상 가운데"라며 "일상적인 일"이라고 반박했습니다.자리 배치에 대한 과민 반응은 오히려 '자신감 부족'처럼 보인다는 비판도 했습니다.그는 다만 삼각형 탁자에 앉았다면 '다극' 구도로 비칠 수 있었다며, 삼각형이 아닌 원형 탁자를 놓은 것은 의도된 연출이라고 해석했습니다.컨설팅업체 유라시아그룹의 제레미 챈 선임 분석가는 3자 회담에서 나온 발언이 기존 입장을 되풀이하는 수준이지만 평가절하해서는 안 된다며, 다음 달 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 등을 계기로 3자 간 논의 가능성을 지켜봐야 한다고 말했습니다.난징대학 국제관계학원 주펑 원장은 싱가포르 연합조보 인터뷰에서 "이번 회담은 강대국들이 세력권을 나누는 '얄타 2.0'으로 해석하면 안 된다. 대국 간 새로운 협의 방식을 만드는 것으로 봐야 한다"며 '대국 관계의 선전 1.0 버전'이라고 부르기도 했습니다.앞서 이번 회담을 두고 국제사회 일각에서는 1945년 미국·영국·소련 정상이 당사국을 배제한 채 제2차 세계대전 후 국제질서를 논의했던 얄타회담에 빗대 우려한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)