▲ 정동영 통일부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사 집무실에서 미셸 스틸 주한미국대사를 만나 악수하고 있다.

정동영 통일부 장관이 오늘(20일) 오후 제이비어 브런슨 유엔군사령관과 경기도 파주시에 위치한 판문점을 찾아 "유엔사 및 유관 기관과의 긴밀한 협조 하에 판문점을 연결과 협력의 공간으로 만들어 나가도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.통일부에 따르면 정 장관과 브런슨 사령관은 오늘 오후 판문점 내 자유의집과 군사정전위원회 회의실 등을 방문하고 정전협정 이행 및 한반도 긴장 완화의 중요성에 대해 논의했습니다.정 장관은 유엔사가 지난 70여 년간 정전협정의 안정적 관리와 군사적 긴장 완화를 위해 수행해 온 역할을 평가하고, 한반도 평화 정착을 위한 한국정부와 유엔사간 협력의 중요성을 강조했습니다.또 "한반도에서 긴장을 완화하고 항구적인 평화를 구축하는 과정에서 한국정부와 유엔사 간 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.이에 브런슨 사령관은 "정전협정은 지난 70여 년간 한반도 평화를 유지하는데 기여하였으며, 한반도 평화 유지를 위해서는 지속적 노력과 한국정부와의 긴밀한 협력이 필요하다"고 강조했습니다.아울러 "유엔사는 정전협정을 준수하고 이행해 나가는 한편, 한반도의 항구적 평화를 위한 여건을 조성하기 위해 노력해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.통일부는 정 장관과 브런슨 사령관의 판문점 방문을 계기로 통일부-유엔사 간 소통과 협력을 지속해 나갈 계획이라고 설명했습니다.통일부 장관과 유엔군사령관의 회동은 2023년 11월 김영호 당시 통일부 장관의 평택 유엔군사령부 방문 외에는 전례를 찾기 어려울 정도로 이례적입니다.이번 면담은 브런슨 사령관이 지난달 "대한민국이 (비무장지대) 남쪽 철색선에서 시작된다"는 발언 후 외교 경로로 우리 정부의 항의 받은 지 약 한 달 만에 이뤄지는 것입니다.정 장관이 남측 최북단 건물이자 통일부 시설인 '자유의 집' 현황 점검과 직원 격려차 판문점 방문을 추진했고, DMZ 출입을 통제하는 유엔사 측이 브런슨 사령관의 동행을 제의하면서 만남이 성사된 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)