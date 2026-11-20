▲ 키움으로 이적하는 롯데 정철원

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▲ 롯데에 새 보금자리를 마련하는 키움 임지열

프로야구 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈가 오른팔 투수 정철원(27)과 외야수 임지열(31)을 맞바꾸는 트레이드에 합의했다고 오늘(20일) 발표했습니다.정철원은 2018년 두산 베어스에 2차 2라운드로 입단한 뒤 2022년 1군에 데뷔, 58경기 4승 3패 3세이브 23홀드 평균자책점 3.10으로 KBO 신인상을 거머쥔 선수입니다.2025년 트레이드를 통해 롯데 유니폼을 입은 그는 이적 첫해 75경기 8승 3패 21홀드로 불펜 주축 노릇을 했으나 올해는 34경기 1승 2패 3홀드 평균자책점 6.75로 고전했습니다.롯데 유니폼을 입게 된 임지열은 2014년 2차 2라운드로 넥센(현 키움) 유니폼을 입고 2019년 1군에 데뷔한 선수입니다.일발장타를 앞세워 주로 대타로 활약하던 그는 2025년 102경기에서 타율 0.244, 11홈런, 50타점으로 데뷔 후 가장 좋은 성적을 내고 올해 키움 선수단 주장으로 선임됐습니다.하지만 올해는 31경기 타율 0.208, 1홈런, 4타점으로 거의 출전 기회를 얻지 못했습니다.롯데 구단은 "임지열은 파워와 강한 어깨, 안정적인 수비를 겸비한 외야수로 팀 전력 강화를 기대한다"면서 "탄탄한 수비 기본기와 강한 송구 능력을 갖춰 팀 외야 경쟁력을 높이고 전력에 보탬이 될 선수"라고 기대했습니다.이어 "올해 키움 주장을 맡은 리더십을 바탕으로 팀 분위기에 활력을 더하고 긍정적인 에너지를 불어넣을 것"이라고 덧붙였습니다.키움 프랜차이즈 출신인 이택근 신임 단장은 '1호 트레이드'로 키움에서 오랜 시간 지켜본 임지열을 영입했습니다.정철원을 영입한 키움 구단은 "불펜진 뎁스 강화를 위해 이번 트레이드를 추진했다. 그동안 셋업맨과 마무리를 모두 경험했다"고 영입 이유를 밝혔습니다.오랜 시간 팀에서 뛰었던 임지열에게는 "감사의 마음을 전하고, 새 팀에서도 꾸준하게 활약하길 기대한다"고 인사했습니다.(사진=연합뉴스)