▲ 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회말 무사 1루 삼성 구자욱이 1루타를 친 뒤 기뻐하고 있다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 사무국이 올 시즌 프로야구 삼성 라이온즈에 12년 만의 한국시리즈 우승 트로피를 안긴 주역인 외야수 구자욱(33)의 신분 조회를 요청했습니다.한국야구위원회(KBO) 사무국은 오늘(20일) "MLB 사무국으로부터 구자욱에 대한 신분 조회를 요청받았고, '해당 선수는 자유계약선수(FA) 신분으로 해외 구단을 포함한 모든 구단과 계약 체결이 가능한 신분임'을 통보했다"고 전했습니다.해외 진출을 노리는 한국 선수는 MLB나 일본프로야구 구단의 신분 조회를 요청받아야 공식적으로 접촉할 수 있습니다.신분 조회가 반드시 해외 진출로 이어지는 것을 뜻하지는 않지만, 해외 진출을 본격적으로 추진한다는 점에서 의미가 작지 않습니다.특히 구자욱은 원소속팀 동의와 이적료가 필요한 포스팅 시스템을 거치지 않는 완전한 FA 신분입니다.별도 제약 없이 MLB 모든 구단과 자유롭게 협상하고 계약할 수 있다는 점이 장점입니다.구자욱은 지난 8일 한국시리즈 우승 직후 "미국 무대에 꼭 도전해 보고 싶다"고 밝힌 데 이어 최근 미국 현지 에이전시(마코 코퍼레이션)와 손잡고 빅리그 진출 타진에 나섰습니다.올 시즌 성적은 빅리그 스카우트 시선을 끌 만했습니다.구자욱은 정규시즌 114경기에서 타율 0.371(1위), 출루율 0.458(1위), 15홈런, 102타점으로 타격 2관왕에 올랐습니다.허벅지 부상을 안고 뛴 kt wiz와 한국시리즈에서도 5경기 타율 0.500(20타수 10안타) 1홈런 6타점 맹타로 시리즈 최우수선수(MVP)를 차지했습니다.현재 국내 FA 시장에서 구자욱은 단연 최대어입니다.원소속팀 삼성을 비롯해 수도권 구단 등 최소 3개 팀이 영입전에 뛰어든 것으로 알려져 국내에 잔류할 경우 역대 FA 최고액 기록인 양의지의 4+2년 152억원을 뛰어넘을 가능성이 큽니다.치열한 국내 쟁탈전에 MLB 신분 조회 요청까지 더해지면서 올겨울 구자욱의 거취는 스토브리그의 핵심 주제로 자리매김했습니다.(사진=연합뉴스)