배우 김민이 강원도 고성에서 발생한 산불의 초기 진화에 나서 대형 화재로 번질 뻔한 피해를 막았다.



20일 JTBC 보도에 따르면, 김민은 전날 강원도 고성에서 넷플릭스 시리즈 '혼: 삼각의 시간' 촬영을 마친 뒤 숙소로 이동하던 중 산불을 목격하고 곧바로 현장으로 달려갔다.



당시 약 5평 규모였던 불길은 불과 5분여 만에 50평 안팎으로 빠르게 확산됐고, 리조트에서 산 방향으로 강한 바람까지 불어 대형 산불로 이어질 수 있는 일촉즉발의 상황이었다. 김민은 물에 적신 수건으로 호흡기를 가린 채 리조트 직원과 함께 소화기를 들고 불길 속으로 뛰어들었다.



초기 진화 작업에 몸을 사리지 않은 김민은 외투 일부가 그을릴 정도로 긴박한 순간을 맞았으나, 다행히 부상은 입지 않은 것으로 전해졌다.



소식이 알려진 후 김민의 소속사 올로컴퍼니 측은 "김민이 전날 산불이 난 것을 발견하고 직접 화재 초기 진화에 나선 게 맞다"며 보도된 내용이 실제 있었던 일이라 밝혔다.



한편 2011년 데뷔한 김민은 디즈니+ '카지노'의 존 역, '킬러들의 쇼핑몰'의 파신 역으로 강렬한 인상을 남겼으며, 넷플릭스 '택배기사'의 주경남, '도적: 칼의 소리'의 진산 등 다양한 작품에서 존재감을 보여왔다.



최근에는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 동두천에서 자연인처럼 살아가는 날것의 일상을 공개해 큰 화제를 모았다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)