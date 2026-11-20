▲ 중국 알리바바그룹

중국 최대 전자상거래 기업 알리바바가 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜·간첩 의혹에 연루된 여성과의 사업 관계를 은폐했다는 이유로 미국에서 주주로부터 소송을 당했습니다.19일(현지시간) 로이터통신에 따르면 알리바바의 한 주주는 이날 미국 뉴욕 맨해튼 연방법원에 알리바바가 중국 간첩으로 의심받는 여성과의 사업 관계를 숨겨 투자자를 기만했다며 집단소송을 제기했습니다.문제가 된 여성은 싱가포르 기업 메가스피드 인터내셔널의 임원이었던 앨리스 황(중국명 황러)으로 젠슨 황 전 CEO와 혼외 관계를 맺었던 것으로 알려진 인물입니다.메가스피드는 미국의 대중국 반도체 수출통제 규제를 우회해 중국이 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 확보하도록 도왔다는 의혹을 받고 있습니다.황 전 CEO는 해당 여성과의 관계가 미국의 국가안보 우려로 번지면서 지난 12일 엔비디아 CEO 자리에서 물러났습니다.소송을 제기한 주주는 소장에서 회사가 2024년부터 올해까지 연례보고서를 통해 미국의 수출통제 규정을 실제로 위반했거나 위반한 것으로 의심받을 경우 사업에 미칠 위험을 의도적이고 중대하게 축소했다고 주장했습니다.특히 알리바바가 메가스피드의 주요 고객이었다는 보도 등을 근거로 양측의 사업 관계를 문제 삼았습니다.알리바바와 앨리스 황, 메가스피드 간 연관성이 알려진 이후 알리바바 주가가 지난주 4거래일 동안 14% 하락했다는 점도 짚었습니다.소장에 따르면 이 주주는 2024년 5월 23일부터 2026년 11월 11일까지 알리바바 미국예탁증서(ADS)를 보유한 투자자 대상의 손해배상을 청구했으며, 구체적인 배상 청구액은 알려지지 않았습니다.보도에 따르면 우융밍 알리바바 CEO도 피고에 포함됐습니다.엔비디아 역시 황 전 CEO와 중국 간첩 의심 여성의 관계를 둘러싸고 여러 건의 주주 소송에 직면했습니다.이번 소송으로 황 전 CEO의 사임을 촉발한 불륜·간첩 의혹이 엔비디아를 넘어 중국 주요 기술기업들의 사업 관계와 미국의 대중국 반도체 수출통제 문제로 확산하고 있다는 평가도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)