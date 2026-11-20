▲ 자료화면
내년 공동주택 공시가격의 시세반영률, 이른바 현실화율이 올해와 같은 69% 수준으로 유지됩니다.
국토교통부는 오늘(20일) 중앙부동산가격공시위원회를 열고 이 같은 내용의 내년 부동산 가격공시 추진 방안을 심의·의결했습니다.
이에 따라 공동주택은 69%, 표준단독주택은 53.6%, 표준토지는 65.5%로 올해와 같은 현실화율이 적용되며, 2023년부터 5년 연속 동결됩니다.
공시가격은 보유세 과세 기준뿐 아니라 건강보험료와 기초연금, 국가장학금 등 67개 행정 사무의 기준으로 쓰입니다.
국토부는 올해 부동산 시장 상황과 세제 개편안, 국민의 수용성 등을 종합적으로 고려했다고 설명했습니다.
다만 비슷한 조건인데도 특정 단지 등 일부 부동산이 낮은 시세반영률을 적용받는 문제를 바로잡기 위해, 현실화율이 낮은 일부 부동산을 골라 공시가격을 소폭 조정할 계획입니다.
또 가격 산정에 인공지능과 지리정보시스템을 활용하고, 초고가 주택 등은 전담반을 꾸려 집중 관리하기로 했습니다.
내년 공동주택 공시가격은 4월 30일 결정·공시됩니다.
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