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내년 공동주택 공시가격의 시세반영률, 이른바 현실화율이 올해와 같은 69% 수준으로 유지됩니다.국토교통부는 오늘(20일) 중앙부동산가격공시위원회를 열고 이 같은 내용의 내년 부동산 가격공시 추진 방안을 심의·의결했습니다.이에 따라 공동주택은 69%, 표준단독주택은 53.6%, 표준토지는 65.5%로 올해와 같은 현실화율이 적용되며, 2023년부터 5년 연속 동결됩니다.공시가격은 보유세 과세 기준뿐 아니라 건강보험료와 기초연금, 국가장학금 등 67개 행정 사무의 기준으로 쓰입니다.국토부는 올해 부동산 시장 상황과 세제 개편안, 국민의 수용성 등을 종합적으로 고려했다고 설명했습니다.다만 비슷한 조건인데도 특정 단지 등 일부 부동산이 낮은 시세반영률을 적용받는 문제를 바로잡기 위해, 현실화율이 낮은 일부 부동산을 골라 공시가격을 소폭 조정할 계획입니다.또 가격 산정에 인공지능과 지리정보시스템을 활용하고, 초고가 주택 등은 전담반을 꾸려 집중 관리하기로 했습니다.내년 공동주택 공시가격은 4월 30일 결정·공시됩니다.