그제(18일) 중국 선전 공항에 남방 항공 여객기 한 대가 착륙합니다.



이 여객기 탑승객을 태운 작은 셔틀버스를 다소 과하다 싶은 70명 넘는 육해공 의장대와 환영단이 맞이합니다.



버스에서 내린 사람은 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령.



64세의 셰인바움 대통령은 이틀 전 멕시코시티를 출발하는 민항기편으로 티후아나를 경유해 에이펙 정상회의가 열리는 중국 선전으로 향했습니다.



[클라우디아 셰인바움/멕시코 대통령 : 저희는 곧 중국 선전으로 가는 비행기에 탑승할 예정입니다. 시차가 14시간이나 나기 때문에 이틀 후에 회의가 열립니다.]



공항에선 스스럼없이 시민들과 인사를 나누었고, 비좁은 이코노미석에 앉아 21시간이 걸려 중국에 도착했습니다.



셰인바움 대통령이 전용기 대신 민항기를 이용하게 된 것은 전임인 오브라도르 대통령이 2억 달러 짜리 '초호화' 대통령 전용기를 매각했기 때문입니다.



전용기 매각 대금은 공공병원 건설과 금융부채 상환에 투입했는데, 셰인바움 대통령도 전임 대통령의 검소한 기조를 계승하며, 집권 3년 차에도 70%가 넘는 높은 지지를 받고 있습니다.



누리꾼들은 "세금을 낭비하지 않는 검소한 지도자"라거나, "허례허식이 없는 실용적인 지식인"이라는 찬사를 보냈습니다.



셰인바움 대통령에겐 이번이 취임 후 첫 중국 방문이었는데, 주요 각료와 수행단원 몇 명만 단출하게 동행한 것으로 알려졌습니다.



그래도 이번 APEC을 통해 멕시코의 실익은 충분히 챙겼다는 평갑니다.



[클라우디아 셰인바움/멕시코 대통령(19일) : 우리는 그들(미국)이 '비관세 장벽'이라고 부르는 여러 문제에 대해 상당한 진전을 이뤘습니다. 그리고 과학 연구부터 관광, 여러 분야에서 중국과의 더 큰 협력을 원합니다.]



강대국의 힘겨루기와 화려한 의전에 익숙한 국제외교 무대에서 소박하고 검소한 면모로 국익을 챙기는 셰인바움 대통령의 행보가 신선한 충격을 주고 있습니다.



(취재 : 이강, 영상편집 : 박선수, 화면출처 : X(@Claudiashein), 제작 : 디지털뉴스부)