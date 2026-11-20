▲ 서울동부지방공소청

자영업자를 상대로 노쇼 사기를 벌여 도합 7억 원 넘게 가로챈 범죄단체 조직원이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.서울동부지방공소청은 범죄단체 가입·활동 등 혐의를 받는 20대 남성 A 씨를 오늘(20일) 구속 기소했다고 밝혔습니다.A 씨는 말레이시아 쿠알라룸푸르에 거점을 둔 보이스피싱 조직 일원으로 자영업자들을 전화로 유인하고 돈을 가로챈 혐의를 받습니다.그가 활동한 조직은 총책 3명, 관리책 4명, 모집책 3명, 유인책 25명 등으로 꾸려진 것으로 파악됐습니다.이들은 자영업자들에게 전화를 걸어 '대량 주문을 넣고자 하는데, 이를 위해 특정 물품을 구매해야 한다'고 속이고 물품을 구매할 업체나 공공기관을 소개한 뒤 업체 대표인 것처럼 가장해 대금을 가로채는 수법을 썼습니다.이런 식으로 5개월 동안 피해자 23명으로부터 총 7억 5천만 원가량을 편취했습니다.이 사건은 서울지방중수청이 보이스피싱 사건 수사에 나서 신병을 확보한 첫 사례입니다.서울지방중수청은 과거 서울동부지검(현 서울동부지방공소청) 보이스피싱 정부합동수사단에서 넘겨받은 사건을 수사하던 중 A 씨의 혐의를 포착했습니다.수배가 내려져 여권이 무효가 된 A 씨는 최근 자진 입국해 27일 인천국제공항에서 체포됐습니다.지난달 29일 서울중수청은 A 씨에 대한 구속영장을 발부받아 신병을 확보했습니다.서울동부지방공소청 관계자는 "죄질에 상응하는 형이 선고되도록 공소유지에 최선을 다하고, 앞으로도 수사기관과 긴밀히 협력해 보이스피싱 범죄에 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)