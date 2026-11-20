▲ 수원 kt에 지명된 이동근

대학 농구 최고의 선수로 활약해 온 고려대 포워드 이동근이 프로농구 신인 드래프트 전체 1순위로 수원 kt 유니폼을 입었습니다.문경은 kt 감독은 20일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026 KBL 신인 선수 드래프트에서 전체 1순위로 이동근을 지명했습니다.신장 197㎝의 포워드 이동근은 9월 열린 아이치·나고야 아시안게임에서 남자 3대3 농구 대표팀의 주장으로 한국 3대3 농구 사상 첫 금메달을 이끄는 등 차세대 대표주자로 꼽히는 선수입니다.최근 대학 농구 U-리그에서 고려대의 우승에도 앞장서 최우수선수(MVP)로 선정됐고, 17일에는 성인 대표팀에도 대체 발탁돼 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선에도 참가할 예정입니다.이동근은 kt 구단이 미리 준비한 등번호 18번과 이름이 새겨진 유니폼을 입었습니다.이동근은 "믿고 뽑아주신 문경은 감독님과 구단 관계자분들께 진심으로 감사하다. 항상 동경해 왔던 감독님께 배울 수 있고 좋은 구단에 입단하게 돼 영광스럽다"면서 "아직 제가 부족한데, 언젠가는 KBL 최고가 되도록 노력하겠다. 선택이 옳았음을 증명하겠다"고 포부를 밝혔다.2순위 지명권을 가진 울산 현대모비스는 마찬가지로 아시안게임 3대3 금메달리스트인 연세대 3학년 포워드 김승우를 지명했습니다.김승우는 "2순위라는 영광스러운 자리에 저를 믿고 지명해주셔서 양동근 감독님과 구단에 감사하다"면서 "땀은 결코 배신하지 않는다고 믿는다. 겸손함과 간절함을 잃지 않고 감사하며 뛰는 선수가 되겠다"고 말했습니다.서울 SK는 3순위로 중앙대 3학년 가드 고찬유를 선택했습니다.고찬유는 "이 자리에 서는 것이 어릴 적 꿈이자 첫 번째 목표였다. 첫 목표를 이뤘다고 자만하지 않고 겸손하게 최선을 다하겠다. 끊임없이 도전하고 성장해 대한민국 최고의 선수가 되겠다"고 각오를 다졌습니다.4순위 안양 정관장은 성균관대 3학년 포워드 구민교를, 5순위 지명권을 보유한 대구 한국가스공사는 연세대 가드 이주영을 뽑았습니다.아시안게임 3대3 대표팀 멤버인 이동근과 김승우, 구민교, 이주영은 모두 5순위 이내에 선발됐습니다.연세대 주장을 맡았던 가드 이채형은 1라운드 6순위로 원주 DB에 입단했습니다.서울 삼성은 고려대 3학년 포워드 심주언, 창원 LG는 한양대 2학년 가드 손유찬, 고양 소노는 동국대 센터 우성희, 부산 KCC는 연세대 포워드 이해솔을 각각 7~10순위로 뽑았습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)