<앵커>



어제(19일) 수학능력 시험에서 스마트 기기를 소지했거나 활용하다가 적발된 사례가 111건에 달하는 것으로 추가 집계됐습니다. 정부는 오늘 오후 수능 부정행위 대응 태스크 포스를 본격 가동했습니다.



보도에 정반석 기자입니다.



<기자>



어제 치러진 대학수학능력시험에서 적발된 부정행위 사례가 모두 111건에 달한다고 교육부가 밝혔습니다.



어제저녁 98건에서 13건 늘어난 수치입니다.



먼저 3차례 울린 위급재난문자로 스마트기기 54건이 적발됐습니다.



1교시 시작 전 1차에서 31건, 오후 2차례 문자에서 23건입니다.



재난문자 발송과 무관하게 현장에서 적발된 스마트 기기는 모두 52건입니다.



스마트 기기를 시험 도중 활용하다가 적발된 사례는 5건으로, 스마트안경 1건, 소형 카메라와 무선이어폰 1건, 스마트폰으로 문제 촬영 1건, 화장실 내 스마트폰 사용 2건입니다.



교육부는 한국교육과정평가원과 함께 부정행위 심의위를 통해 사안의 경중에 따라 최종 징계 수위를 결정할 예정입니다.



한성숙 국무총리 주재로 구성된 범정부 수능 부정행위 대응 TF는 오늘 오후 정부서울청사에서 첫 회의를 열었습니다.



한 총리는 모든 부정행위자는 올해 수능 시험에서 무효 처리하고 잘못의 경중을 면밀히 확인해 행정 형사적 책임을 추가로 묻겠다고 했습니다.



[한성숙/국무총리 : 오늘부터 수능 부정행위 대응 TF를 출범합니다. 범정부 역량을 총동원해서 이번 수능에서 발생한 부정행위를 철저히 적발하고, 법과 원칙에 따라 엄정하게 조치하겠습니다.]



어제 시험 현장에서 의심되는 와이파이와 블루투스 신호를 기록하고 저장해 뒀다며 이를 분석해 부정행위가 의심되는 사례는 수사 의뢰하겠다고 밝혔습니다.



오늘 회의에는 잇단 구설로 최근 공식 석상에서 모습을 감췄던 최교진 교육부 장관도 참석했습니다.



(영상편집 : 윤태호)