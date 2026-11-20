2027학년도 수능이 마무리됐지만 수험생들이 집단행동을 예고하는 등 후폭풍은 더 거세지고 있습니다.



이들은 대학 합격자 발표 연기를 주장하면서 수능 부실 관리 책임을 물어 최교진 교육부 장관의 사퇴를 촉구했습니다.



고등학생과 대학생 등을 중심으로 결성된 '2027 수능 대책 요구 연대'는 오는 12월 초 집회를 개최할 예정입니다.



이들은 논술과 면접 등 대학 입시 일정이 마무리되고 집회에 나설 계획인 걸로 알려졌습니다.



"대학 최종 합격자 발표를 연기하자는 게 주된 내용"으로 "합격자 발표 후에 부정행위자가 적발돼도 이미 대학 입학이 확정된 상황에서는 의미가 없을 것"이라는 주장입니다.



고등학교 3학년생들이 주축인 '수험생 연대'는 지난 18일에 이어 어제(19일)도 최 장관의 사퇴를 촉구하는 성명문을 발표했습니다.



이들 역시 수능 부정행위를 규탄하는 집회를 개최하는 방안을 검토 중입니다.



또 이들 단체와 일부 수험생들은 재난문자 발송 등 교육부의 대책이 오히려 수능 응시에 방해가 됐으며, 부정행위자를 색출하는 데도 한계가 뚜렷했다고 지적했습니다.



SNS에서는 이번 사태를 일본어와 영어 등으로 번역해 해외에 공론화하려는 시도도 이어지고 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)