▲ 변상일 9단이 삼성화재배에서 리친청 9단을 꺾고 우승했다.

변상일 9단이 극적인 뒤집기를 연출하며 삼성화재배 정상에 올랐습니다.변상일은 오늘(20일) 경기도 고양 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 결승 3번기 최종 3국에서 중국의 리친청 9단에게 271수 만에 흑 불계승을 거뒀습니다.1국 패배 뒤 2·3국을 내리 승리한 변상일은 종합 전적 2승 1패로 삼성화재배 우승컵을 안았습니다.변상일 9단이 메이저 세계기전에서 우승한 것은 2023년 춘란배, 2025년 LG배에 이어 통산 세 번째입니다.이번 우승으로 변상일은 역대 메이저 다승 순위에서 중국 딩하오 9단 등과 공동 9위에 올랐습니다.흑을 잡은 변상일은 불안하게 출발했습니다.대국 초반 우변에서 느슨한 수가 나오면서 일찌감치 형세가 기울기 시작했고 급기야 인공지능(AI) 승률이 1%까지 추락했습니다.하지만 '속기파'인 리친청의 실수를 틈타 다 죽었던 흑 대마가 오히려 우상귀 백돌을 잡고 살았습니다.형세 균형을 맞춘 변상일은 중앙에서 리친청의 판단 착오에 힘입어 단숨에 역전시켰습니다.어느새 승률 90%를 넘어선 변상일은 하중앙 흑 대마도 탈출에 성공하며 승기를 굳혔습니다.2시간 제한 시간을 모두 소비한 변상일은 1분 초읽기에 몰리면서도 깔끔한 끝내기로 승리를 지켰습니다.반면 현역 프로기사 중 가장 빨리 바둑을 두는 속기파인 리친청은 제한 시간의 절반인 1시간을 남긴 상황에서 돌을 던졌습니다.이번 승리로 변상일은 1996년 시작한 삼성화재배에서 20번째 우승자로 이름을 올렸습니다.또한 한국은 삼성화재배에서 15번째 우승을 차지해 중국(14회 우승)보다 한 걸음 앞섰습니다.한국과 중국의 15번째 결승 맞대결에서는 한국이 9승 6패로 간격을 벌렸습니다.변상일은 리친청과 상대 전적도 7승 6패로 앞서게 됐습니다.리친청은 지난해 북해신역배에 이어 메이저 대회에서 준우승만 두 번 차지했습니다.삼성화재배 우승 상금은 3억 원, 준우승 상금은 1억 원입니다.제한 시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회입니다.(사진=한국기원 제공, 연합뉴스)