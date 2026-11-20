[머그 인사이트] "미얀마의 집단 학살" vs "군사 작전"…국제사법재판소가 7년 만에 내린 결론은?
"미얀마가 2017년 무슬림 소수민족 로힝야족을 상대로 집단학살을 저질렀다"
현지 시각 11월 19일, 유엔 최고 사법기관인 국제사법재판소(ICJ)가
미얀마의 국가 책임을 인정하는 판단을 내렸습니다.
한 국가가 집단학살을 직접 저질렀다고 판단한 것은 ICJ 80년 역사상 처음입니다.
미얀마와 로힝야족 사이에는 대체 무슨 일이 있었던 걸까요?
사건의 발단부터 역사적인 판결의 내용까지<머그 인사이트>에서 정리해 봤습니다.
(구성 : 이미선, 편집 : 류지수, 디자인 : 조승현 조은솔, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)
현지 시각 11월 19일, 유엔 최고 사법기관인 국제사법재판소(ICJ)가
미얀마의 국가 책임을 인정하는 판단을 내렸습니다.
한 국가가 집단학살을 직접 저질렀다고 판단한 것은 ICJ 80년 역사상 처음입니다.
미얀마와 로힝야족 사이에는 대체 무슨 일이 있었던 걸까요?
사건의 발단부터 역사적인 판결의 내용까지<머그 인사이트>에서 정리해 봤습니다.
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