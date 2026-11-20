"미얀마가 2017년 무슬림 소수민족 로힝야족을 상대로 집단학살을 저질렀다"

현지 시각 11월 19일, 유엔 최고 사법기관인 국제사법재판소(ICJ)가

미얀마의 국가 책임을 인정하는 판단을 내렸습니다.



한 국가가 집단학살을 직접 저질렀다고 판단한 것은 ICJ 80년 역사상 처음입니다.



미얀마와 로힝야족 사이에는 대체 무슨 일이 있었던 걸까요?

사건의 발단부터 역사적인 판결의 내용까지<머그 인사이트>에서 정리해 봤습니다.



(구성 : 이미선, 편집 : 류지수, 디자인 : 조승현 조은솔, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)